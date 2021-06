Dimagrire senza rinunciare al gusto è più semplice con le giuste ricette. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha quindi un’idea per un piatto leggero, croccante e con pochissime calorie. Queste infatti sembrano comuni patatine fritte ma sono gustosi bastoncini speziati con 15 calorie per pezzo che nascondono un ingrediente salutare e speciale. Si tratta dei ceci e in particolare della loro farina. Per prepararli basta davvero pochissimo quindi ecco come procedere.

Ingredienti per gli stick di ceci salutari da cuocere in padella

a) 300 millilitri di acqua;

b) 50 grammi di farina di ceci;

c) 50 grammi di farina di farro;

d) un cucchiaino di sale;

e) un cucchiaino di rosmarino;

f) un cucchiaino di maggiorana;

g) un cucchiaino di timo;

h) un cucchiaino di paprika dolce.

Questi stick hanno solo 15 calorie a pezzo e cuociono in padella e poi in forno per circa 20 minuti. Iniziare mescolando la farina di farro e quella di ceci in una boule da cucina. Per chi non ama il gusto della farina di farro basterà sostituirla con la farina di mais nelle stesse quantità. Oppure è possibile sostituirla con il miglio o con la farina di avena variando di poco le calorie. L’aggiunta di queste farine serve a dare croccantezza agli stick che con la sola farina di ceci apparirebbero meno consistenti. Poi aggiungere acqua e sale e tutte le spezie una per volta. Anche qui la scelta delle spezie è perfettamente personalizzabile in base ai propri gusti.

La cottura dei bastoncini e una salsa d’accompagnamento

Una volta mescolati tutti gli ingredienti metterli in pentola e far cuocere l’impasto per un paio di minuti. Poi lasciarlo raffreddare lontano dal fuoco. Poi usare una spianatoia per stendere l’impasto e ricavarne piccoli bastoncini simili a patate fritte. A questo punto disporli su una teglia foderata da carta forno e cuocere per 20 o 25 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi. Suggeriamo di gustare caldi e croccanti dopo averli sfornati. La Redazione ha poi pensato a questa salsa di accompagnamento altrettanto leggera con cui gustare al meglio questi stick di ceci.