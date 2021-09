L’estate ormai sta cedendo il passo alla nuova stagione autunnale e molti fanno i conti con qualche chilo di troppo accumulato durante le vacanze. La maggiore frequenza delle situazioni conviviali e qualche drink in più potrebbero aver causato un aumento ponderale al quale adesso si vorrebbe provvedere. Chi opta per delle diete drastiche o per scelte arbitrarie, dovrebbe porre attenzione ad alcuni aspetti per non ritrovarsi con l’effetto contrario. Sembrano colazioni per dimagrire invece potrebbero mandare in fumo la dieta facendo prendere chili.

Come considerare il giusto apporto di calorie

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata come ricordano spesso i numerosi esperti di alimentazione e salute. Basti pensare che tale pasto dovrebbe fornire all’incirca il 15-20% delle calorie totali della giornata. La colazione consente all’organismo di attivarsi adeguatamente per affrontare la giornata alla quale va incontro.

Tuttavia, avere una stima calorica corrispondente a questo pasto non è un dato esaustivo per compiere delle scelte consapevoli sugli alimenti. Un esempio lo abbiamo mostrato per due alimenti spesso utilizzati a colazione che possono avere degli effetti dannosi sulla glicemia. In questo senso, dunque, è bene rivolgersi ad un medico o specialista della nutrizione laddove si abbiano dei dubbi su alimenti e associazioni tra cibi.

Sembrano colazioni per dimagrire invece potrebbero mandare in fumo la dieta facendo prendere chili

Nel tentativo di perdere peso nel più breve tempo possibile, sono molti coloro che scelgono di saltare completamente la colazione. Oppure, in alternativa c’è chi si accontenta di un solo caffè ingannando il senso di fame o di una merendina industriale piccola ma piena di zuccheri. In tutti questi casi, quella che sembra una soluzione per ingerire meno calorie potrebbe determinare l’effetto contrario. In tutti questi casi il rischio è che a distanza di qualche ora si spalanchi una vera e propria voragine nello stomaco.

Tale fenomeno potrebbe portare a consumare uno spuntino eccessivamente abbondante, calorico o ricco di zuccheri. Anche consumare con voracità la colazione potrebbe portare tra le varie conseguenze anche il sovrappeso. In questi casi, chi ha l’abitudine di ingerire cibo rapidamente e soffre di problemi digestivi, potrebbe migliorare il proprio benessere attraverso una routine che abbiamo mostrato nell’articolo: “Per aiutare digestione lenta e difficoltosa basta svolgere questo semplice esercizio”.

Un recente studio scientifico condotto da un team di ricercatori coreani sulla medicina del lavoro, ha indagato la relazione tra alterazioni del metabolismo e colazione. Nello specifico i ricercatori hanno verificato le differenze di genere, età e condizione lavorativa nei soggetti che erano soliti saltare la colazione. Dai risultati è emerso che saltare la colazione potrebbe esporre a dei rischi metabolici che si associano anche alle condizioni lavorative. Sebbene le ricerche spingano a ricercare nuove conferme, per seguire una dieta dimagrante equilibrata è sempre utile rivolgersi ad uno specialista.

