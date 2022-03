I castelli sono una parte del nostro passato. Raccontano storia, territori e i materiali naturali con cui sono costruiti sono sempre ben inseriti nell’ambiente naturali.

Noi italiani abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che è davvero pieno di castelli di tutte le epoche. Ognuno ha il suo stile architettonico, anche se spesso presentano elementi di stili diversi. Alcuni sono imponenti e fiabeschi, altri invece più romantici e naturali. Ad esempio, infatti, sembra uscito dalle fiabe questo castello che è considerato come un gioiello del Sud.

Il castello di Lombardia ma che non è al Nord

Parliamo, infatti, del castello di Lombardia che però si trova in Sicilia e specialmente nella città di Enna. Si tratta di un grande edificio che si staglia sulla collina più alta della città.

Imponente fortezza, il castello si estende su più di 26.000 metri quadrati e si annovera tra i tre castelli medievali più grandi d’Italia.

Sembra uscito dalle fiabe questo castello che è tra i più grandi d’Italia e gode di un panorama stupendo

Il nome è legato alla provenienza della guarnigione di soldati che difendevano il castello sotto la dominazione normanna. Il castello, però, sorge su un terreno che racconta una storia antichissima.

Gli esperti fanno risalire la presenza umana in quei luoghi almeno al tempo dei sicani, ovvero di un popolo che visse in Sicilia oltre 2000 anni fa. I greci riuscirono a rendere la fortezza sicana praticamente imprendibile e le cronache del tempo ci raccontano che i romani dovettero usare addirittura le fogne per espugnarla.

Il castello ha conosciuto in seguito la dominazione normanna come ricordato prima e poi quella sveva. Il nobilissimo Federico II amava molto questo castello e ci soggiornò a svariate riprese durante molte estati.

In seguito, anche il Regno borbonico ebbe la fortuna di possedere questo castello, che rimaneva uno dei più inespugnabili, tanto che il parlamento del Regno veniva qui riunito.

Le cose da vedere a Enna

La visita al castello è un’esperienza unica ma non è finita qui.

Infatti, a Enna non dobbiamo perderci il piazzale della Maddalena, che è anche conosciuto come piazzale delle vettovaglie. La sua origine militare è chiara e occupa la parte più a Nord della Cittadella.

Inoltre, cerchiamo il piazzare di San Nicola, dove troviamo i resti degli appartamenti reali. La visita intera ci prenderà una giornata ma ne varrà ampiamente la pena.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello