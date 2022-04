Se pensiamo al lupo delle favole, può darsi che anche adesso che siamo adulti ci venga ancora un po’ di paura. Ma allo stesso tempo chi, se è un amante dei cani, non ha mai desiderato avere di fianco a sé un bellissimo lupo per amico? Con cui condividere le giornate e tante belle avventure.

Questa non è una cosa impossibile. Infatti, esiste una razza di cane chiamata Lupo cecoslovacco. E sembra davvero uscito dalle favole, questo cane simile a un lupo. Ha il mantello grigio sul dorso con sfumature bianche sul muso, sotto la pancia e sulle zampe. Ha il muso un po’ allungato, proprio come quello di un vero lupo dei boschi, ed è di una taglia sopra alla media standard.

Tutto questo è molto bello e magico, ma dobbiamo essere consapevoli che adottare un Lupo cecoslovacco è un grosso impegno per tutta la famiglia. Infatti, questo tipo di cane richiede molte attenzioni e dovremo dedicargli almeno 3-4 ore al giorno del nostro tempo. Facendolo giocare attivamente e addestrandolo a comportarsi nel modo corretto.

Questo perché il Lupo cecoslovacco non somiglia al lupo comune solo nell’aspetto fisico, ma mantiene nel suo DNA anche caratteristiche comportamentali dell’animale selvatico. Prima di tutto, la cosa più importante per lui è il branco e preservare i suoi cuccioli. Ecco perché dovremo stabilire da subito chi è il capo branco all’interno della famiglia. E riuscire così a farci rispettare da lui.

Sembra uscito dalle favole questo cane simile a un lupo che sarà capace di darci tanto affetto e soddisfazioni se sapremo addestrarlo nel modo giusto

Odia la solitudine. Perciò non è un cane che può essere lasciato ore da solo e tanto meno rinchiuso in un giardino senza nessuno che lo consideri. Ha bisogno di sentirsi parte della famiglia a cui appartiene. Anche se questa cosa vale per tutti i cani e per tutti gli animali in generale. Nel momento in cui decidiamo di adottarne uno, dobbiamo essere consapevoli che a tutti gli effetti sta entrando a far parte del nostro nucleo familiare un altro essere vivente, a cui dare tutto il nostro affetto.

Ritornando al Lupo cecoslovacco, proprio per questa sua indole a stare in branco e ad essere fedele alla famiglia, avrà molte attenzioni anche per i cuccioli umani. Infatti, avrà un istinto naturale a proteggere i bambini che vivono con lui.

Le prime passeggiate

Per insegnargli a seguirci e starci vicino quando lo porteremo fuori in passeggiata, dovremo recarci in un luogo tranquillo e protetto senza troppa gente e distrazioni. A questo punto, lasciamolo senza guinzaglio e allontaniamoci lentamente da lui senza girarci troppe volte. Vedremo che per istinto inizierà a seguirci. Quando lo fa, premiamolo con un croccantino e tante coccole, così capirà che è stato bravo e siamo contenti che ci segua. Alleniamolo per diversi giorni, finché ci seguirà anche se camminiamo velocemente o cambiamo direzione. Quando vedremo che ci segue proprio ovunque, sarà arrivato il momento giusto per mettere il guinzaglio. In questo modo lo accetterà volentieri e non tirerà, perché sarà già abituato a stare al passo con noi.

Il Lupo cecoslovacco sarà un amico fedele che ci darà tante soddisfazioni e tanto affetto. E che si meriterà di riceverlo in cambio da noi e da tutta la famiglia fino alla fine dei suoi giorni.

