Michelangelo amava andare a Carrara di persona e scegliersi il blocco di marmo col quale avrebbe poi creato dei capolavori senza tempo. Artista unico e irripetibile, che ancora oggi è uno dei simboli dell’Italia che si distingue nel Mondo. E, proprio Michelangelo, amante delle forme e della perfezione dell’arte, si sarebbe probabilmente innamorato di questo cane. Non è il solito Golden, o il Border o il Rottweiler. Bellissimi e straordinari esemplari, ma che ben conosciamo. La razza canina che vedremo oggi si sta ritagliando una nicchia importante tra le famiglie italiane, sempre più attirate da questa meraviglia della Natura. Sembra uscito dal marmo di Michelangelo questo bellissimo esemplare adatto alle famiglie che amano il movimento e magari hanno la passione delle gite all’aperto.

Fermarsi per strada e ammirarlo in tutta la sua bellezza

Se incontriamo per strada un esemplare, magari maschio, di Bracco di Weimar ci provocherà un’immediata emozione. Con quel suo portamento elegante, quasi aristocratico e due occhi letteralmente in grado di ipnotizzarci. Qualcuno lo chiama Weimaraner, altri Bracco di Weimar. Sta di fatto che questo cane dal pelo grigio con riflessi argentati sembra uscito non solo dal marmo di Michelangelo ma anche da una tela rinascimentale. Sono addirittura mitiche le sue origini, che lo farebbero risalire al medioevo. Forse in Germania, o forse dalla corte di Francia Re Luigi detto il Santo che amava non solo andare a caccia di lupi, ma si circondava di cani belli e dal portamento nobile.

Sembra uscito dal marmo di Michelangelo questo cane scultoreo e meraviglioso che sta conquistando gli italiani anche per il suo incredibile equilibrio caratteriale

Dopo aver conosciuto un’immensa fama anche nel Rinascimento come soggetto dei quadri di grandi pittori fiamminghi, questo Bracco sparì quasi di scena. Rischiando addirittura l’estinzione, venne salvato da alcuni allevatori americani che lo adattarono alla vita casalinga. Ancora oggi, a distanza di anni il Weimaraner si è ben adattato al nucleo familiare. A patto però di fare delle lunghe e salutari passeggiate. Ma, oltre a essere particolarmente bello, tanto da avere il soprannome di “fantasma grigio”, questo esemplare si affeziona tantissimo alla famiglia. A tal punto da intristirsi e soffrire se lasciato da solo a casa per diverse ore. Se cerchiamo un cane di facile addestramento, non è tra i migliori, perché abbastanza fiero e cocciuto. Ma se siamo invece alla ricerca di un cane equilibrato, intelligente e particolarmente sociale anche con gli altri cani, ecco quello che fa per noi.

