Oggi, per la rubrica di viaggi e turismo di ProiezionidiBorsa, proponiamo una meta turistica davvero fuori dal comune. Questa città si trova in Europa ed è la capitale di un bellissimo Paese famoso perché occupa una gran parte della Lapponia. Ed è proprio qui che si trova il fantastico “Villaggio di Babbo Natale”.

Abbiamo capito di quale Paese stiamo parlando? Della Finlandia naturalmente e la città oggetto di questo articolo è la sua Helsinki.

Sembra uscita da un quadro questa bellissima capitale europea dai colori sgargianti vicina all’Italia

Helsinki si affaccia sul Mar Baltico e sul Golfo di Finlandia e la sua posizione è strategica perché vicina a tanti altri meravigliosi Paesi dell’est. Ma anche alle piccole isole appartenenti alla stessa Finlandia.

Helsinki è una città super moderna con stile architettonico tendente al classico, senza esagerazioni ma raffinato e sobrio. Gli edifici e le case presentano colori accesi e allegri. Infatti, sembra uscita da un quadro questa bellissima capitale europea dai colori sgargianti vicina all’Italia!

Effettivamente Helsinki, trovandosi nella parte più a sud del Paese, è vicina all’Italia poiché dista circa 3 ore di aereo partendo da Roma. Se si volesse raggiungere in auto si calcolano circa 36 ore ma si ha la possibilità di attraversare più Paesi e godere di una vista mozzafiato.

Helsinki è ricca di musei, dei già citati edifici molto pittoreschi raffiguranti fiori e animali ma la principale attrazione è il panorama. D’estate si tinge di un verde intenso e si può ammirare tutta la sua bellezza dagli isolotti presenti collegati dai ponti. Si possono raggiungere anche tramite i traghetti e il tramonto in estate è come se non avvenisse mai. Infatti in questa città è possibile ammirare il fenomeno conosciuto come “Notti Bianche”, ossia un crepuscolo che non lascia spazio all’oscurità della notte. Per cui anche a notte inoltrata non si smette di passeggiare e divertirsi.

