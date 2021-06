Ci sarà capitato tantissime volte di bollire delle patate e di buttare via l’acqua. Ebbene, non solo è uno spreco di un bene prezioso come l’acqua ma è anche un peccato. Perché anche se sembra un’assurdità ma esistono diverse incredibili ragioni per cui non dovremmo mai buttare via l’acqua di cottura delle patate.

Tutte le acque di cottura andrebbero infatti riutilizzate in qualche modo perché apportano dei benefici che sono utili sia in cucina che per le faccende domestiche. L’acqua di cottura delle patate in particolare è ricca di amido e sali minerali, questo la rende perfetta per svariati utilizzi.

Andiamo a vedere insieme quali sono gli utilizzi alternativi dell’acqua di cottura delle patate:

detersivo per lavare per terra: l’acqua di cottura delle patate è un ottimo sgrassatore naturale. Questo la rende perfetta per pulire i pavimenti;

detersivo per pulire le posate: quando nelle posate si deposita del calcare la prima cosa che notiamo sono quelle sgradevoli piccole macchie di calcare, come se fossero goccioline. L’acqua di cottura delle patate è in grado di rimuovere le macchie con estrema facilità;

addensante naturale: l’amido contenuto nell’acqua di cottura delle patate è un ottimo addensante naturale. Si può dunque utilizzare in tantissimi modi in cucina. Si potrebbero addensare dei brodi o delle salse, o addirittura dei sughi. Ma si può anche utilizzare per ammorbidire impasti di pane o pizza, in questo caso da sostituire all’acqua normale;

maschera viso: l’acqua di cottura delle patate è un ottimo trattamento lenitivo e nutriente per la nostra pelle. Contiene tantissime vitamine e sali minerali. È sufficiente immergere un batuffolo di cotone nell’acqua e poi passarlo su tutto il viso prima di risciacquare. Sentiremo subito la nostra pelle più elastica e idratata.

