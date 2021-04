La torta alle mele rientra probabilmente tra i dolci più consumati al mondo. La possibilità di prepararla in vari modi la rende unica nel suo genere pur nella sua semplicità.

Infatti, esistono mille modi per realizzare una torta alle mele. Giusto per citarne alcuni, le più famose sono certamente la classica soffice e la crostata. Tra le due, la prima vince nella classifica dei manicaretti che tutti amano fare in casa e che si presta ad un tocco di originalità. Sì, perché è proprio con le ricette più semplici che possiamo creare degli effetti sorprendenti sia alla vista che al palato.

Oggi, noi della Redazione proponiamo una variante della classica torta alle mele che lascerà ogni commensale a bocca aperta.

Sembra una rosa la bellissima torta dal colore di un fiore e il sapore di mela che si prepara in 20 minuti

Se il nostro obiettivo è stupire, non c’è niente di meglio di questa ricetta. Oggi prepareremo una torta di mele all’Alchermes, un liquore di colore rosa che si usa generalmente nella preparazione dei dolci.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è:

300 grammi di farina;

150 grammi di zucchero;

3 uova;

120 grammi di burro;

½ bustina di lievito per dolci;

la scorza di un limone;

3 mele;

circa 300 ml di Alchermes.

Per prima cosa, tagliamo le mele a fette sottili e lasciamole marinare nel liquore per circa mezz’ora. Nel frattempo, montiamo le uova insieme allo zucchero e alla scorza di limone. Lasciamo fondere leggermente il burro, uniamolo al composto e continuiamo a montare. Setacciamo la farina, aggiungiamola al resto insieme al lievito e mescoliamo per bene.

Inforniamo e decoriamo

Versiamo il composto in uno stampo apposito e prepariamoci alla parte più divertente: la decorazione. Dobbiamo posizionare le fettine di mela in modo da formare una grande rosa, partendo dall’esterno sino ad arrivare al centro. Una volta finito, inforniamo a 150 gradi per circa 40 minuti ed ecco che il bellissimo fiore sarà pronto da gustare.

