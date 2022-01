Oggi scopriamo come cucinare un piatto originale e anche piuttosto semplice per coloro che hanno già provato a fare una pizza. Sceglieremo una ricetta molto popolare in una zona d’Italia e anche in Francia. Come vedremo, sembra una pizza questo fantastico piatto con ingredienti saporiti perfetto per una cena in compagnia.

Ingredienti

Oggi cuciniamo un piatto chiamato pissalandrea, originaria di Imperia. Noi proveremo la variante francese, detta pissaladière, famosa soprattutto in Costa Azzurra. Ne faremo una sola, di grandi dimensioni, che possa essere divisa tra tre o anche quattro persone.

Per la pasta avremo bisogno di questi tre ingredienti:

250 grammi di farina tipo 0;

125 grammi di burro tagliato a cubetti;

3 cucchiai di acqua ghiacciata.

Mentre il condimento della pissaladière richiede questi:

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

4 cipolle grandi affettate;

12 filetti d’acciuga;

80 grammi di olive nere snocciolate;

1 uovo sbattuto.

Sembra una pizza questo fantastico piatto con ingredienti saporiti e perfetto per una cena in compagnia

Iniziamo con la pasta. Versiamo la farina su una superficie di lavoro pulita e aggiungiamoci un pizzico di sale. Mettiamo il burro e mescoliamo. Se abbiamo mescolato bene, la consistenza finale potrebbe ricordare quella di un pangrattato a pezzi piuttosto grossi.

Cospargiamo, poi, il tutto con l’acqua e uniamo la farina e il burro con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo. Ora diamo una forma circolare a questo composto, proprio come se fosse la base di una pizza. Mettiamo da parte almeno per 30 minuti.

Adesso iniziamo a scaldare il forno a 180 gradi. Scaldiamo l’olio d’oliva in una grande padella a fuoco medio-basso. Aggiungiamo le cipolle con un piccolo pizzico di sale e cuociamo, mescolando di tanto in tanto, per 30 minuti fino a quando sono morbide e un po’ dorate. Saliamo a piacere, ma non esageriamo, perché anche le acciughe saranno molto salate. Mettiamo da parte e lasciamo raffreddare.

Adesso sulla superficie di lavoro infarinata, stendiamo la pasta, fino a portarla a circa 25 centimetri di diametro. Poi mettiamola in una teglia, spalmiamoci sopra il composto di cipolle e aggiungiamo acciughe e olive.

Infine, prendiamo un uovo, sbattiamolo con un bicchiere d’acqua in una ciotola. Spennelliamo il bordo della pissaladière con l’uovo, rimettiamo in forno per 40 minuti. Alla fine, la pasta sarà dorata. La nostra preparazione francese è pronta.

Approfondimento

Ecco come preparare una croccante e alta pizza in teglia direttamente a casa e senza impastatrice.