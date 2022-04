Roma l’abbiamo già visitata almeno una volta nella vita o l’abbiamo almeno vista in televisione. Anche il cinema ha una ricca tradizione romana, da Fellini alle più recenti produzioni.

Su Verona il discorso è simile, perché conosciamo praticamente tutti Shakespeare e la sua opera “Giulietta e Romeo”.

Tuttavia, in pochissimi conoscono una cittadina che sembra proprio riassumere in sé sia Roma sia Venezia. Si trova a pochissimi chilometri dalla frontiera italiana e ha una storia incredibile. Infatti, sembra una piccola Verona o Roma ma questo borgo incantato dell’Adriatico ha delle particolarità tutte sue che meritano una visita.

Una meraviglia della Croazia

La città in questione è Pola. Ci troviamo in Istria, penisola che si divide tra Italia, Slovenia e Croazia. Pola è oggi in Croazia ma la storia millenaria della città ha influenzato moltissimo il suo sviluppo e le opere d’arte che ancora oggi possiamo ammirare. Addirittura, gli archeologi hanno trovato dei resti archeologici dell’età del bronzo.

Tuttavia, è con l’arrivo dell’Impero Romano che questa città comincia a farsi conoscere nel Mondo. Si popola e vengono costruiti monumenti davvero importanti, come l’Arco dei Sergi, il Tempio di Augusto e della dea Roma il foro.

L’arco e i templi sono tutt’ora visitabili ma è un altro il monumento che la rende davvero speciale. Infatti, è ancora praticamente intatta la sua arena, paragonabile a tutti gli effetti a quella di Verona.

La Francia del sud ha due città con arene simili, Arles e Nimes, che fanno con Pola e Roma gli unici centri in cui l’anfiteatro è ancora usato oggi per rappresentazioni culturali.

Sembra una piccola Verona o Roma ma questo borgo mediterraneo è a un’ora dall’Italia e ha un centro molto vivo

Inoltre, un grandissimo lascito dell’Impero romano alla città di Pola sono le sue porte cittadine. Furono costruite tutte intorno al secondo secolo dopo Cristo e davano accesso alle principali vie della città. Ancora oggi è così, come dimostra l’attuale posizione della via Sergia che è quella romana.

Inoltre, nella cittadina di Pola sono presenti moltissime chiese anche di stile bizantino e i vicoli del suo centro storico attirano tutti i giovani istriani che passano il tempo nei bar e nei ristoranti.

Da provare assolutamente è il prosciutto istriano e dalmata e i pici. Questi piatti sono perfetti se abbinati con questo vino.

