Ritorniamo in Sicilia a scoprire altre meraviglie di cui gode e che offre ai turisti con la rubrica di viaggi e turismo di ProiezionidiBorsa. In questo articolo ci focalizzeremo sul versante occidentale della regione italiana e, in particolare, in provincia di Trapani.

In effetti, nel trapanese c’è tanto da visitare e da gustare. Trapani, Castellammare del Golfo, la spiaggia di San Vito, Erice, la Tonnara di Scopello, i gamberi rossi di Mazara del Vallo, la Riserva dello Zingaro e tanto altro. C’è un’altra città veramente affascinante da cui prende il nome un famosissimo vino.

La città di Marsala

Forse tutti conoscono il Marsala, vino di origini antiche e D.O.C. La città dove si produce è la protagonista di questo articolo. Marsala è indicata per chi ama il vino, le degustazioni della produzione locale, il sole, le saline e il mare. A proposito di questi ultimi due elementi, scopriamo insieme dove recarsi sia per divertirsi che per rilassarsi.

Sembra una cartolina questa meravigliosa spiaggia siciliana che pochi conoscono adatta ai bambini

Per chi cerca relax e divertimento, soprattutto per i nostri amati bambini, la bellissima spiaggia di San Teodoro fa al caso nostro. Se la cerchiamo su Google rimarremo incantati dalla bellezza, non solo dal mare cristallino ma anche dai fondali. È usanza fare la traversata da una sponda all’altra poiché l’acqua è bassissima e le persone camminano fino ad arrivare alla torre. Poco distante ci sono le saline in cui sarà possibile vedere il colore dell’acqua rosa. Sarebbe un’esperienza davvero da non perdere e farà felici i bambini con questa “sorpresa” inaspettata. Ecco perché sembra una cartolina questa meravigliosa spiaggia siciliana che pochi conoscono adatta ai bambini.

Da Marsala ad altre città

Dalla spiaggia di San Teodoro di Marsala è possibile vedere la meravigliosa Favignana e, infatti, si può raggiungere facilmente con il traghetto. Stesso discorso per le altre isole Levanzo e Marettimo. Da Marsala si possono raggiungere altresì le città citate sopra e le altre splendide spiagge siciliane.