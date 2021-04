Tutti sappiamo che seguire un regime alimentare controllato, a basso contenuto di grassi e carboidrati, non è semplice. Pesare ogni alimento, stare attenti alle calorie, fare un’attività fisica regolare, mangiare pochissimi dolci. Dimagrire costa tanta fatica. Buon senso e controllo sono necessari per una buona riuscita della dieta. Sgarrare, quindi, è impensabile.

E invece esiste un giorno della settimana che possiamo dedicare allo sgarro. Sembra un sogno ma in questo giorno possiamo mangiare e sgarrare la dieta senza sentirci in colpa e senza ingrassare.

Cos’è il giorno dello sgarro

Il “cheat day” è il giorno della settimana dove, invece di seguire i menu prestabiliti, possiamo cedere a qualche peccato di gola in più. Le diete troppo restrittive possono farci perdere la motivazione ed essere abbandonate dopo poco tempo. Sapere, invece, che c’è un giorno dello sgarro, di solito nel fine settimana, può aiutarci a rimanere positivi, concentrati e a raggiungere più facilmente il risultato finale.

Il giorno libero non intaccherà la buona riuscita della dieta. Anzi, grazie all’aumento delle calorie, aiuta a prevenire il rallentamento del metabolismo. Quindi favorisce il mantenimento della massa magra e stimola la perdita di peso.

Concediamoci, quindi, il “cheat day” come premio per aver seguito attentamente la dieta per tutta la settimana.

A cosa bisogna stare attenti durante il giorno libero

Il “cheat day”, naturalmente, non è il giorno delle grandi abbuffate incontrollate. Bisogna gestirlo in maniera intelligente e consapevole. Nel “cheat day” le calorie assunte sono maggiori di quelle che normalmente si assumono durante la settimana, ma sono sempre calcolate nel piano settimanale.

Per una migliore resa, possiamo far coincidere il giorno dello sgarro con il giorno dell’allenamento. Avremo un doppio beneficio. Mangiare e aumentare il metabolismo.

