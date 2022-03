Quanto è tenero un grazioso cagnolino smanioso di leccarci e ricevere tante coccole dal proprio padrone! Questi animali sono incredibili, perché con la loro dolcezza ci fanno andare in brodo di giuggiole in meno di due secondi. E tutto ciò che chiedono in cambio è un briciolo di amore incondizionato.

Tra i cani che corrispondono perfettamente a quanto appena detto c’è quello di cui parleremo oggi. Non è una razza vera e propria, piuttosto un incrocio. In ogni caso poco importa, perché con la sua allegria e vivacità saprà regalarci tanti momenti felici, in casa e a spasso per strada. Scopriamo allora l’identità di quello che diventerà il migliore amico della famiglia.

Una piccola palla di pelo chiamata Pomsky

Il cagnolino a cui dedichiamo il nostro articolo non è altro che il simpaticissimo Pomsky. Per chi non lo conoscesse ancora, si tratta del risultato dell’incrocio tra Husky e Volpino di Pomerania (da qui il nome). È di origine americana e si dice si stia diffondendo parecchio negli ultimi tempi. Probabilmente grazie al suo aspetto innocuo che fa quasi sorridere e alla capacità di farsi volere bene da chi lo accoglie dentro casa.

Difatti, il Pomsky è un cagnolino generalmente affettuoso e dal carattere equilibrato. Inoltre, è piuttosto ubbidiente e parecchio intelligente. Ma vediamo nello specifico i suoi tratti distintivi e perché dovremmo sceglierlo come prossimo compagno d’avventure.

Sembra un peluche in carne e ossa questo cagnolino dolce e intelligente a cui accarezzeremo il pelo per ore

Non c’è dubbio che il Pomsky possa adattarsi alla perfezione alla vita in appartamento. Le dimensioni, infatti, sono piuttosto contenute, anche se variano in base al risultato dell’incrocio. Di norma il peso va dai 7 ai 14 kg, mentre i tratti fisici ricordano entrambe le razze.

Dell’Husky prende generalmente il colore del pelo e gli occhi azzurri, mentre la testa e la forma del corpo ricordano il Volpino. A prima vista, il Pomsky sembra un peluche in carne e ossa. Passare le mani sul suo pelo lungo e morbido sarà un vero e proprio piacere. Ricordiamoci, però, che andrebbe spazzolato regolarmente per mantenerlo ordinato e in salute.

L’aspetto quasi finto di questo cagnolino fa da contraltare alla sua vivacità ed esuberanza. Per questo motivo dovremmo concedergli del movimento regolare e portarlo a spasso. Un po’ di sana attività fisica potrebbe essere utile anche per prevenire eventuali stati di ansia e tristezza. Con una buona educazione fin da cucciolo, il Pomsky si rivelerà un animale docile e affidabile e un ottimo cane da compagnia.

