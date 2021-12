Rimane ancora pochissimo tempo per la scelta del perfetto menu natalizio. In questi giorni donne e uomini, appassionati di cucina e non, corrono alla ricerca delle ricette perfette con cui fare un figurone.

Il piatto migliore è quello che non richiede troppo tempo per la preparazione, ma nemmeno tanta abilità, a fronte di un sapore esplosivo. La ricetta che segue promette di realizzare tutte queste pretese. Infatti, questo sembra un panettone ma è il geniale antipasto di Natale con la zucca che sta trionfando perché facilissimo e veloce da preparare.

La zucca è un ingrediente di stagione in Italia da fine agosto a febbraio. Usarla in questo modo la rende super scenografica e adatta a tutti i palati, sia di grandi che di piccini. Ecco, dunque, come preparare il tortino di zucca più delizioso di sempre.

Ingredienti per 4 mini-panettoni salati

350 grammi di zucca;

2 uova di medie dimensioni;

200 millilitri di latte;

un etto di provola;

50 millilitri di olio di semi;

250 grammi di farina 00;

4 grammi di lievito secco istantaneo;

40 grammi di parmigiano;

4 mini-stampini in carta o pirottini di alluminio.

Bisognerà iniziare lessando la zucca, tagliata a cubetti, per circa 10 minuti. Quindi, trasferirla in una boule da cucina e schiacciarla con i lembi di una forchetta. Bisognerà ottenere una purea molto grossolana. Lasciare leggermente intiepidire.

Aggiungere anche le uova, il latte e l’olio di semi tutti d’un colpo. Mescolare con una frusta da cucina e a mano. Aggiungere anche la farina e il lievito. Poi, anche la provola tagliata in piccoli cubetti e il parmigiano. Il risultato dovrà somigliare a un impasto liscio e senza alcun grumo.

Trasferire il composto in degli stampi in carta come quelli dei muffin, di medie dimensioni. Cuocere a forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Servire i tortini sformati su poca vellutata di zucca, posta sul fondo del piatto.

