Sembra un orsacchiotto questo piccolo gatto affettuoso, che perde poco pelo ed è adatto ai bambini e alla vita in appartamento

I gatti rispetto ai cani nell’immaginario collettivo sono spesso considerati animali indipendenti, furbi e calcolatori. Alcune credenze popolari sostengono che il gatto si affezioni maggiormente alla casa, rispetto alle persone che la abitano. Ovviamente, simili dicerie potrebbero non corrispondere alla realtà. Infatti, i gatti, rispetto ai cani, ci comunicano il loro affetto, in maniera del tutto indifferente. Mentre i cani potrebbero avvicinarsi con frequenza alla ricerca di coccole, i gatti potrebbero dimostrarci affetto non soltanto attraverso il contatto fisico. Infatti, alcuni comportamenti dei nostri mici potrebbero essere piene rappresentazioni d’affetto che spesso non vediamo. Il dormire acciambellati accanto a noi sul divano, o un dolce miagolio potrebbero rappresentare segnali di attaccamento spesso sottovalutati.

Un tenero giocherellone

Chi decide di prendersi cura di un gatto o un cane, in alcuni casi, potrebbe combattere una lotta senza fine con il pelo di questi animali. Certo l’idea di passare l’aspirapolvere più volte al giorno potrebbe destabilizzarci, soprattutto se questa attività è unita alle tante mille altre che svolgiamo quotidianamente. Ecco perché spesso, pur di avere in casa un tenero animale da compagnia, cerchiamo una razza che magari perda poco pelo.

Certo, i gatti a pelo lungo sono meravigliosi ma sembra un orsacchiotto questo piccolo gatto panciuto dall’aspetto buffo e dai dolci occhi tondi. Lo Scottish Fold, per esempio, è un felino dal carattere docile e tranquillo, caratterizzato da un mantello folto che non necessita di cure particolare. Infatti, per evitare che perda pelo in eccesso, dovremo solo spazzolarlo almeno 3 volte a settimana durante il periodo della muta. Definito anche “gatto con la cuffietta”, il segno distintivo di questo micio sono le sue particolari orecchie piegate. Infatti, generalmente, le sue orecchie tendono ad abbassarsi qualche mese dopo la nascita. Nel nostro Paese, questa razza è molto rara, nonostante le sue origini risalgano al lontano 1961. Il primo gatto con le orecchie abbassate venne avvistato in un piccolo paese della Scozia.

Sembra un orsacchiotto questo piccolo gatto affettuoso, che perde poco pelo ed è adatto ai bambini e alla vita in appartamento

Oltre alle piccole orecchie piegate verso il basso, questo gatto ha diverse caratteristiche distintive. Lo Scottish Fold è infatti caratterizzato da meravigliosi occhi grandi, baffi ben arrotolati e guance paffute. Il pelo può avere differenti sfumature mescolate: dall’arancio al bianco, dal marrone al grigio chiaro.

Pertanto, se siamo alla ricerca di un gatto giocherellone e coccolone, lo Scottish Fold potrebbe fare al caso nostro. Questo micio è perfetto sia per la vita in appartamento che per la convivenza con i bambini, è un felino alla continua ricerca di coccole e attenzioni. Un’altra caratteristica interessante, che gioca a favore dello Scottish Fold, è che rispetto agli altri gatti non ha l’abitudine di rifarsi le unghie. Questa peculiarità potrebbe rappresentare una salvezza per i nostri mobili e per i nostri divani, spesso distrutti da questo comportamento.

Lettura consigliata

Come togliere velocemente lo sgradevole odore della pipì del gatto dal pavimento, dal divano, dal materasso e dal tappeto