Design e tecnologia ormai viaggiano di pari passo. Per ogni innovazione c’è sempre un’evoluzione di stile nel design e nella forma. Pensiamo ad esempio ai classici aspirapolvere con il filo di diversi anni fa. Sembrava impossibile inventare in così poco tempo un’aspirapolvere leggera e senza fili da maneggiare comodamente. Per non parlare dei robot aspirapolvere che piano piano ci stanno sostituendo nelle faccende di casa.

È così che si passa dai caricatori a presa a quelli wireless

Sicuramente il campo in cui l’innovazione tecnologica è più palpabile è quello degli smartphone. Ogni anno escono nuovi modelli ancora più all’avanguardia di quelli precedenti. Con RAM più grandi e processori in grado di elaborare una quantità di dati incredibile in pochissimo tempo. Abbiamo sicuramente notato come si sia passati dal classico caricabatteria con presa a quello con cavo USB. Fino ad arrivare all’ultima evoluzione, il caricabatterie wireless anche in alcune auto.

Sembra un normale piatto e invece è un oggetto di cui non possiamo fare a meno

Ed è proprio dei caricabatterie wireless che parleremo oggi. Sembrerebbe un’invenzione molto recente eppure la tecnologia su cui si basa la ricarica wireless ha più di 130 anni. Nikola Tesla è colui che per primo ha ipotizzato di trasportare l’energia senza fili.

Oggi i caricatori wireless sono anche più potenti dei classici con cavo e presa. In genere spaziano dai 7W ai 15W in base al modello e garantiscono una ricarica più veloce. Quelli più comuni sono di forma circolare o ovale nelle tonalità del bianco o del nero. Ma ecco che le varie aziende hanno iniziato a pensare a questi oggetti indispensabili come dei complementi d’arredo.

Troviamo Ideal of Sweden che produce un supporto per ricarica wireless di vero design. Varie trame e disegni impreziosiscono il caricatore rendendolo incredibilmente bello. Ma ne troviamo anche con forme più particolari e che possono caricare più di un dispositivo come quelli della Belkin.

La novità del momento viene dal Fuorisalone 2021

Cellularline e il designer italiano Matteo Ragni hanno avuto un’incredibile intuizione. Prendere un oggetto pratico e indispensabile e trasformarlo in un complemento d’arredo. È così che nasce Lotus, un caricatore wireless molto particolare. Lotus è praticamente un piatto dai toni tenui che ha anche la funzione di svuotatasche e caricatore wireless. È possibile acquistarlo sul sito del produttore ad un prezzo molto conveniente. Della stessa linea troviamo anche Domus, questa volta la postazione di ricarica è verticale. Sembra quasi un portafoto o una piccola nicchia per alloggiare il nostro prezioso smartphone.

Quindi, ecco che sembra un normale piatto e invece è un oggetto di cui non possiamo fare a meno. Design e tecnologia ormai sono un connubio a cui abituarsi e che ci regala sempre nuove sorprese.