Sembra un gioco ma è il metaverso la realtà futura più aumentata che mai

La nostra società, rispetto a quella antica, si caratterizza per un fatto straordinario. In pochissimi anni c’è stato il progresso che non si è avuto in millenni. Fa pensare come tante idee si siano sviluppate in un tempo così concentrato. È come se in questi ultimi anni si sia spinto sull’acceleratore di un aereo ipersonico. Una delle novità che si affaccia sulla scena della nostra vita è il cosiddetto metaverso, la nostra realtà futura.

Cosa è il metaverso

Almeno tale sembra dover diventare l’idea del metaverso. Se ne discute molto, ma proprio perché è qualcosa che è solo agli inizi, è difficile poterla far entrare in una definizione chiara. Sicuramente il metaverso sarà lo sviluppo di quel mondo virtuale che noi chiamiamo Internet.

Molte sono le aziende che se ne stanno occupando, perché nessuno vuole mancare all’appuntamento. Il gruppo a cui appartiene Facebook e WhatsApp ha anche scelto, come nome collante, Meta. Tuttavia, fra Internet e il metaverso, in qualche modo già cominciato, vi è una grande differenza.

Attualmente Internet è una grande piattaforma che offre la possibilità di consultare notizie, immagini, video e comunicare in quasi tutto il Mondo. Resta il fatto che noi utenti siamo da una parte, nella nostra realtà fisica, e il mondo virtuale di Internet è dall’altra.

Oltre Internet e più che Internet

Ora la parola metaverso vuole indicare certamente qualcosa che va al di là di Internet, nel senso che questo verrà sorpassato o, se si vuole, perfezionato. Lo dice la parola stessa “meta” che deriva dal greco e significa appunto oltre, al di là. Ma, ci si potrebbe chiedere, che cosa ci può essere oltre Internet’?

Ebbene, la domanda è più che pertinente, perché qui entra in gioco tutto lo sviluppo delle tecnologie future. Queste permetteranno di renderci sempre più padroni di quella che oggi si chiama la realtà virtuale di tipo olistico, cioè la realtà aumentata. Aumentata nel senso che vorrebbe essere sempre più simile a quella che è la realtà, che cade sotto i nostri 5 sensi.

Sembra un gioco ma è il metaverso, la realtà virtuale immersiva

In effetti, l’idea è di creare una realtà tutt’affatto parallela a quella reale, nella quale immergersi. Chissà forse un giorno questa realtà virtuale si fonderà insieme alla realtà vera, per creare un nuovo mondo aumentato.

Intanto siamo ancora agli inizi e sembra un gioco, ma il metaverso sarà per noi una strada. Ci permetterà di sperimentare in prima persona il nuovo mondo virtuale.

Per fare questo ci vorrà un alter ego di noi stessi, non fatto di carne e ossa, ma semplicemente di bit, altrimenti detto un avatar. Questa che sarà la nostra proiezione virtuale potrà viaggiare muoversi nel metaverso. Un mondo sempre più complicato, sempre più vero e sempre meno al di là, di quello che è il suo rapporto con la realtà.