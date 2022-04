Molti dei cani di razza che ci fanno oggi compagnia nelle nostre case, derivano dalla Gran Bretagna. Non solo Inghilterra, ma anche Scozia e Galles. Pensiamo solo ai Border collie, oppure al fantastico cagnetto protagonista di questo nostro articolo. Proprio facendo un salto nel Galles, terra misteriosa e legata a molte delle leggende britanniche, potremmo imbatterci nell’esemplare che andremo a trattare oggi. Se lo vediamo per la prima volta, con quelle sue zampette corte buffissime e la linguetta sempre fuori ci farà sicuramente innamorare. Parliamo di un cane che da qualche decennio appartiene ufficialmente “ai cani preferiti della Corte inglese”. Andiamolo scoprire e soprattutto cerchiamo di capire perché gli italiani se ne stanno innamorando.

Un compagno fidato e un guardiano eccezionale

Si chiama ufficialmente “Welsh Corgi Pembroke” e secondo la storia, o forse più la leggenda, venne portato sul suolo inglese addirittura dagli invasori vichinghi. I suoi antenati erano infatti dei validi e riconosciuti cani da guardia. Nonostante quel suo aspetto così buffo che lo farebbero sembrare tutto tranne un guardiano. Eppure, per tutto il Medioevo e il Rinascimento, questo cagnolino divenne il simbolo di una delle categorie più importanti dell’economia del continente: i tessitori. Quando l’Europa si scoprì creatrice ed esportatrice di preziosi tessuti, il Corgi fu vero protagonista di questo periodo. Infatti, gli artigiani lo utilizzavano come fedele compagno nelle lunghe ore di produzione. Ma anche come altrettanto fidato e attento guardiano della merce che veniva imballata nei magazzini durante la notte. Parliamo sicuramente di uno dei cani che nella storia hanno avuto un ruolo molto importante al fianco dell’uomo.

Sembra un divo di Hollywood questo simpaticissimo cagnetto dalle antiche origini che sta conquistando le case degli italiani con la sua fedeltà e il suo carattere gioioso

Oggi questo cagnolino ha comunque mantenuto sia quell’indole tranquilla che piace tanto alle famiglie, sia il suo carattere diffidente nei confronti degli estranei. Quando lo portiamo in casa, si atteggia subito a protagonista, facendoci capire di essere un vero e proprio divo. Ma, con un po’ di educazione, essendo un cane molto intelligente, capirà di non essere il leader di casa. Nonostante questo, non perderà la sua indole protettiva anche soprattutto nei confronti dei bambini.

Furbo e vivace

Attenzione che è molto furbo e si impadronisce ben presto di eventuali vizi, come dormire sul letto. Sembra un divo di Hollywood questo simpaticissimo cagnetto che anche quando esce in passeggiata difficilmente si allontana, preferendo restare sempre al fianco del padrone.

