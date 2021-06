Nel treno per andare da un capo all’altro del Nord Italia, ad una delle fermate si sente la voce registrata che cita «Desenzano del Garda». Probabilmente la si considera una delle solite piccole province del lago più famoso d’Italia e magari non le si dà molto credito. Quando però guardiamo fuori dal finestrino, ecco che non possiamo fare a meno di scorgere la vista mozzafiato e quei colori che ricordano un quadretto.

Infatti, sembra un dipinto o un disegno perfetto questo piccolo e suggestivo comune che non ha nulla da invidiare nemmeno a Venezia. Vediamone un po’ le caratteristiche e tutti i motivi per cui non dovremmo lasciarci sfuggire una vacanza incantevole.

Dal porto al castello

Desenzano del Garda è un piccolo comune lombardo di circa 30.000 abitanti situato a sud-est della provincia di Brescia, non lontano dalla città di Verona. Tra le sue suggestive attrazioni spiccano certamente il porto vecchio, la villa romana ed il castello.

La zona del porto è probabilmente la più antica del comune ed anche la più animata sia di giorno che di sera. Infatti, è qui che troviamo i ristorantini tipici e i locali per gli aperitivi, ed è qui inoltre che possiamo passeggiare e scattare romantiche foto.

Per quanto riguarda la villa romana, bisogna precisare che, come tutto il territorio bresciano, anche questa zona è ricca di reperti storici. Qui si possono trovare antichi mosaici e ammirare le bellezze del nostro incredibile passato.

Una terza e immancabile attrazione da visitare è il castello di Desenzano che risale al X secolo e si considera il simbolo della cittadina.

Passiamo poi ad un’altra caratteristica non soltanto di Desenzano, ma di quasi tutta la zona del Garda: la pista ciclabile. L’inaugurazione del Garda by bike risale all’estate del 2018 e parte da Limone del Garda per arrivare a Capo Reamol, al confine col Trentino.

Pertanto, chi decide di trascorrere qualche giorno a Desenzano potrebbe anche pensare di noleggiare una bici e percorrere qualche chilometro di pista ciclabile.

Non soltanto cene e aperitivi al porticciolo, ma anche sport e movimento in un comune letteralmente da favola.