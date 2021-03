Tra i molti doni che la Francia ha fatto al mondo, il vino è certamente tra i più apprezzati. I vini francesi sono tra i più pregiati al mondo.

Il vino francese, dal Bordeaux al famosissimo Champagne, ha una lunga e nobile storia. Ma forse non tutti sanno che questa storia coinvolge profondamente l’America, e i vini americani. Sembra strano, ma tutti i migliori vini francesi sono in realtà americani. Vediamo perché.

La fillossera quasi distrusse le viti

Alla fine dell’800, una terribile tragedia colpì i vigneti di Francia e di gran parte d’Europa: un’epidemia di fillossera.

La fillossera della vite (Viteus vitifoliae) è un temibile insetto che attacca le radici delle piante di vite, causandone presto la morte.

Proveniente dall’America, fu identificata per la prima volta in Europa nel 1863, e in pochissimi anni si diffuse in tutto il continente.

La fillossera devastò e quasi distrusse la produzione vinicola francese.

I produttori francesi, disperati, dovettero ricorrere all’unico metodo efficace che si conosceva allora per salvare le loro piante dall’infestazione: l’innesto con piante americane. Ed è per questo che sembra strano, ma tutti i migliori vini francesi sono in realtà americani.

I vini francesi si salvarono solo grazie a innesti su piante americane

Le viti americane erano resistenti alla fillossera, e fu soltanto grazie a loro che la produzione vinicola europea si salvò. I coltivatori francesi innestarono così le loro viti su radici americane, le uniche resistenti a questo insetto.

Nonostante numerose polemiche, e la resistenza iniziale dei puristi della tradizione vinicola francese, alla fine si optò per questa strada.

Le viti francesi vennero innestate su viti americane, e da allora la produzione vinicola europea non fu più la stessa.

Oggi possiamo dire che senza la vite americana, non avremmo i pregiati vini francesi, che devono la loro esistenza alla tradizione vinicola americana.

Questo ci fa apprezzare ancora di più l'incredibile e complicata storia dei vini che gustiamo a tavola. Non dimentichiamo le straordinarie proprietà benefiche di consumare un bicchiere di vino al giorno.