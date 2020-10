Se davvero vuoi scoprire come si fa a vivere a lungo c’è da dire una cosa. Sembra strano ma ti fanno vivere in salute e più a lungo le cose più semplici che spesso non fai. Questo almeno stando a Shigeaki Hinohara, medico giapponese. Questi è stato un vero e proprio guru non solo in campo medico, ma anche in ambito psicologico e morale.

E lo ha fatto non solo vivendo fino a 105 anni in buona salute continuando a visitare i suoi pazienti. Ma pure attraverso la pubblicazione circa 150 libri, alcuni dei quali, poi, sono diventati dei veri e propri bestseller.

Shigeaki Hinohara ci ha così lasciato in eredità utilissimi consigli. Semplici da applicare, per farci vivere in salute. A partire dalla scelta di salire sempre le scale, evitando di prendere l’ascensore. Non solo. Non andare mai in pensione, quando si ama il proprio lavoro.

Dormire, mangiare, riposarsi ed evitare il sovrappeso sono gli altri suggerimenti di Shigeaki Hinohara. Che raccomanda pure di non perdere tempo. Di non arrovellarsi in preoccupazioni e timori. Ancora, tenersi sempre impegnati, pianificare il futuro cercando sempre nuove ispirazioni e riproponendosi obiettivi e progetti da realizzare .

Per ottemperare ad un sano modello di vita, anche dal punto di vista comportamentale, il medico giapponese consiglia anche di condividere le proprie conoscenze con gli altri. E dare sempre un proprio positivo contributo alla società. Facendo di tutto per non diventare schiavo del denaro.

I consigli su medicina, scienza e dolore del medico giapponese

Shigeaki Hinohara non ha mancato di fornire consigli sul modo di intendere la relazione tra medicina, scienza e dolore. A partire dal non credere a “tutto ciò che dice il dottore”. Fino alla ricerca della guarigione andando oltre le soluzioni offerte dalla scienza. Vi è di più. Il medico giapponese raccomanda di combattere il dolore con la positività, con l’ottimismo. Non solo semplici distrazioni, dunque, ma, secondo Shigeaki Hinohara veri e propri rimedi a malattie e sofferenze.