Se condividiamo la nostra vita quotidiana con un amico felino, certamente avremo sentito parlare dell’erba gatta. Il nome scientifico di questa pianta è Nepeta cataria e tutti conosciamo gli effetti che può avere sui gatti. Anche per questo l’erba gatta è spesso in vendita nei negozi di animali, e se decidiamo di portarne a casa qualche piantina o qualche seme certamente faremo felice il nostro amico felino. Ma forse non tutti sanno che l’erba gatta non è la sola a far impazzire i gatti. Esiste un altro alimento molto comune, che probabilmente abbiamo in dispensa in questo momento, che può scatenare una sfrenata passione tra i felini. Vediamo di che cosa si tratta.

Imita i feromoni del gatto

La passione dei gatti per l’erba gatta non è casuale. Questa pianta, infatti, contiene delle molecole che imitano chimicamente i feromoni dei gatti. È quindi naturale che i felini ne siano estremamente interessati. Ma l’erba gatta non è l’unica pianta a contenere molecole simili ai feromoni dei gatti. C’è un altro elemento vegetale comunissimo che contiene dei composti che possono stimolare i gatti. Vediamo qual è.

Sembra strano ma questo alimento insospettabile che abbiamo tutti in dispensa fa impazzire i gatti tanto quanto la costosa erba gatta

Di quale alimento stiamo parlando? Si tratta delle olive. Proprio così, le olive possono far impazzire i gatti quanto l’erba gatta che compriamo nei negozi specializzati in prodotti per animali. Ma come possiamo sfruttare questa informazione a nostro vantaggio?

Usiamo le olive per creare giocattoli, o per distrarre e intrattenere il micio

Sembra strano ma questo alimento insospettabile contiene alcune sostanze che possono far eccitare i gatti proprio come l’erba gatta. Possiamo sfruttare le olive per creare dei giocattoli per il micio. Scegliamone una bella rotonda e, dopo averla lavata per eliminare il sale in eccesso, utilizziamola come pallina per il gatto. Un altro trucco è di nascondere alcune olive all’interno di un giocattolo, come un topo o un pesce di pezza, che certamente attireranno l’attenzione del nostro gatto.

Se il gatto dovesse mordicchiare, leccare o anche ingoiare parti di olive, non preoccupiamoci, in quantità limitate non fanno male. Premuriamoci però assolutamente di rimuovere il sale in eccesso. Assicuriamoci inoltre che il nocciolo all’interno dell’oliva non presenti un rischio di soffocamento per il nostro compagno felino.

Sono altri invece gli alimenti che potrebbero far male ai felini. Oltre al latte e alle lische di pesce, non dovremmo mai dare al gatto questi alimenti.