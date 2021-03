Per molti di noi marzo vuol dire soltanto una cosa: che ormai la primavera è quasi arrivata. Certo, si tratta comunque di un mese riconosciuto come “pazzerello” e come ogni anno pronto a regalarci ancora qualche giornata d’inverno. Ma di sicuro stiamo parlando del mese che dà inizio alla stagione del risveglio dei fiori: la primavera.

A questo proposito però parleremo della mimosa, il fiore protagonista della giornata di oggi 8 Marzo (Festa della Donna). Infatti sembra strano ma non lo è, ecco l’errore che tutti facciamo durante la festa della donna.

Perché la mimosa per la Festa della Donna

La Festa della Donna dell’8 di marzo ricorda quando nel 1917 a San Pietroburgo le donne scesero in piazza per chiedere la fine della guerra. Mentre in Italia al termine della seconda guerra mondiale, nel 1946, l’Unione donne italiane (Udi) scelse proprio il fiore della mimosa come simbolo di questa giornata. Questo fiore venne scelto fra i tanti proposti per due principali ragioni: primo, era un fiore dal basso costo e quindi conveniente per le tasche di tutti; e secondo, era un pegno floreale che i combattenti partigiani regalavano alle staffette.

La mimosa e la primavera

In molti però fanno l’errore il collegare il fiore della mimosa con la stagione primaverile, pensando che questo annunci proprio l’arrivo della stessa. Ma non è esattamente così. La mimosa infatti è un fiore originario dell’Australia che sebbene sia molto sensibile alle basse temperature riesce a riprendersi abbastanza in fretta anche in caso di lievi gelate. Questo fiore, in Italia, fiorisce in inverno e resiste per un periodo molto lungo che va generalmente da gennaio alla fine marzo. Ecco perché è sbagliato pensare che la mimosa annunci l’arrivo della primavera e, allo stesso modo, non bisogna stupirsi se sé ne vede un albero in fiore anche in pieno inverno.

Abbiamo allora visto in questo articolo perché sembra strano ma non lo è, ecco l’errore che tutti facciamo durante la festa della donna.

