Mai come in questo momento è fondamentale preparare la pelle all’esposizione solare. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa vuole mostrare come preparare a casa una vera coccola di bellezza. Si tratta di uno scrub rose gold in formato monodose. Sembra strano ma in pochi sanno che il segreto per pelli luminose e nutrite è uno scintillante cubetto. E questi scrub monodose rappresentano anche un regalo molto carino da confezionare per le persone care. Ecco come preparali.

Ingredienti per cubetti di scrub rose gold

370 grammi di zucchero semolato;

90 millilitri di olio di cocco;

15 grammi di burro di karité;

3 gocce di olio di Argan;

3 cubetti di glicerina trasparente;

20 gocce dell’olio essenziale preferito;

2 cucchiai di colorante rosa per sapone;

brillantini glitter alimentari per torte color oro.

Preparazione dello scrub monouso

In una ciotola capiente unire zucchero, burro di karité e olio di cocco. Aggiungere anche l’olio essenziale scelto e quello di Argan. Una volta ottenuto un composto omogeneo aggiungere anche il colorante rosa e i glitter alimentari.

Sciogliere a bagnomaria la glicerina e lasciarla leggermente intiepidire. Aggiungere il sapone al composto. Per un effetto ancor più scenografico suggeriamo di spennellare i brillantini anche nel contenitore del ghiaccio. Infatti questo servirà a dividere in monoporzioni lo scrub. Preferire uno stampo in silicone.

Una volta spennellato qualche brillantino nei fori dello stampo per realizzare il ghiaccio, riempirlo con il composto appena realizzato. Premere leggermente e attendere almeno 24 ore a temperatura ambiente prima di sfilare ogni cubetto esfoliante. Massaggiarli delicatamente sul corpo per esfoliare la pelle e nutrirla.

Questo scrub ha un alto contenuto di oli benefici e idratanti per il corpo. Preferire l’applicazione sotto la doccia per agevolare l’operazione. Gli scrub sono anche bellissimi da posizionare in bagno perché assumeranno una caratteristica colorazione rose gold che farà sembrare tutto più prezioso.

Per un’altra ricetta

E per conoscere come preparare straordinari scrub monodose con caffè, cannella e pochi altri ingredienti ecco un’altra guida.