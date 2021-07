L’arrivo dell’estate porta con sé anche uno dei periodi più attesi dell’anno. Le ferie estive si avvicinano ma in molti non hanno ancora deciso dove trascorrere le vacanze.

La maggior parte dei sondaggi rivela che molti di coloro che partiranno lo faranno rimanendo entro i confini nazionali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, l’Italia sarà una delle mete più gettonate dai viaggiatori. Ma il Belpaese non è solamente grandi e affollate città, isole e mare.

Chi cerca una vacanza particolare lontana dalla massa dei turisti dovrà scegliere delle mete alternative ma altrettanto competitive.

Precedentemente si era trattato di un luogo magico incastonato tra le Alpi (consultare qui).

Oggi, ci si sposterà in Molise per andare alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia ricco di storia immersa nella natura rigogliosa, Sepino.

Sembra Roma questo piccolo borgo italiano perfetto per una vacanza tranquilla lontano dalla folla

Sepino è un meraviglioso borgo del Molise, in provincia di Campobasso, che non ha nulla da invidiare a Roma.

Si tratta di un luogo perfetto per coloro che cercano un luogo tranquillo ma interessante dove passare le vacanze.

La compresenza di antichità e natura è una delle caratteristiche principali di questo sito archeologico.

Il sito archeologico di Saepinum sorge a circa 3 km dall’attuale centro abitato ai piedi del massiccio del Matese.

La storia di questo sito è antichissima, studi archeologici la fanno risalire addirittura al periodo preromano abitata dai Sanniti.

La massima espansione, tuttavia, si ebbe in età augustea ed è proprio a questo periodo che risalgono la maggior parte degli edifici.

Gli scavi archeologici in questa zona effettuati in tempi relativamente recenti sono stati in grado di portare alla luce una realtà poco conosciuta.

Il percorso di visita tra le rovine di Saepinum si snoda tra piccoli centri e case coloniche sotto querce ottime per ripararsi dal sole.

Tra le architetture principali troviamo il Capitolium, il tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva.

Oltre a questo, merita di essere citata la Basilica, il luogo in cui si svolgevano riunioni di tipo politico.

Chi deciderà di visitare questo magnifico luogo avrà l’impressione di trovarsi in una piccola Roma, meno affollata. Ecco perché sembra Roma questo piccolo borgo italiano perfetto per una vacanza tranquilla lontano dalla folla.