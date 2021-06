Il fegato è un organo vitale che ha il delicato compito di emettere la bile, sostanza fondamentale per la digestione dei grassi. Ma anche per trasportare verso l’intestino le sostanze di scarto che l’organismo ha ingerito.

E quando parliamo del fegato il pensiero va alle transaminasi, fondamentali per il corretto funzionamento di questo organo.

Negli esami di routine, infatti, questo valore viene costantemente controllato, perché un aumento delle transaminasi potrebbe indicare una infiammazione o comunque un danno esistente al nostro fegato.

Non è nostra intenzione entrare nello specifico della patologia, lasciando a chi di dovere dispensare consigli. Ma possiamo comunque affermare che c’è da preoccuparsi quando il valore delle transaminasi supera di circa 10 volte il valore ottimale.

Sicuramente le persone obese o comunque in sovrappeso sono maggiormente esposte ad avere un valore delle transaminasi superiore a quello ottimale.

Questo per sottolineare che un po’ come per tutte le patologie, vi è correlazione tra alimentazione, stile di vita e patologie di cui si soffre.

Apportare infatti delle modifiche alla alimentazione è fondamentale per abbassare i valori delle transaminasi.

Sarebbe quindi opportuno eliminare o quanto meno ridurre drasticamente il consumo di cibi grassi, insaccati, fritture, alcolici e bibite gassate.

Sembra poco credibile ma ecco come cucinare per abbassare trigliceridi e perdere peso.

Ma segreto è anche nel modo di cucinare

Più che elencare cosa mangiare e cosa non, il segreto per abbassare i trigliceridi e perdere contemporaneamente peso, sta nelle modalità di cottura dei cibi.

Bisogna infatti prediligere metodi di cottura semplici, quindi a vapore, griglia o piastra, oppure pentola a pressione.

Le verdure vanno consumate lessate e condite con olio a crudo e limone.

L’olio va versato a crudo anche sulla pasta, mai quindi soffriggere.

Se a questi semplici ma utili consigli, ovviamente riferiti a casi in cui i valori sono comunque ancora accettabili, andiamo ad aggiungere un po’ di movimento, i risultati saranno eccellenti!

