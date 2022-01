I capelli sono gioia e dolore per molte donne, chi li ha ricci li vorrebbe lisci e viceversa. Avere capelli folti e voluminosi, però, non è solo un fattore genetico ma anche di cure e attenzioni.

Chi ha un capello molto fine avrà più difficoltà a renderlo voluminoso ma non è un qualcosa di impossibile.

Con le giuste attenzioni, infatti, anche i capelli lisci e sottili possono diventare una vera e propria criniera.

Se il volume è cercato da molte il crespo è il vero nemico delle donne, specialmente nel periodo invernale. La nebbia, la pioggia e l’umidità aumentano esponenzialmente il rischio di ritrovarsi i capelli sì voluminosi ma non come ci si sarebbe aspettati.

Per questo motivo si potranno provare alcuni rimedi naturali come la goond katira per riuscire a disciplinare la chioma.

Ma come donare un bel volume? Ci sono alcuni rimedi della nonna molto interessanti che potrebbero funzionare.

Sembra pazzesco ma basterebbe questo rimedio naturale della nonna per capelli idratati e voluminosi in pochi minuti

Un rimedio della nonna che in molte utilizzano con successo vede come protagonista l’acqua minerale.

Ma prima di capire come utilizzare l’acqua minerale sarà bene ricordare che un capello sano non può prescindere dai prodotti utilizzati.

Sarà necessario cercare shampoo, balsamo e maschere giuste per la propria tipologia di capello. Per appesantire di meno la chioma, poi, ci si dovrà ricordare di utilizzare lo shampoo solamente sulla cute. Sarà, invece il balsamo a dover essere utilizzato sulle punte per avere capelli idratati e voluminosi.

Per quanto riguarda l’asciugatura sarebbe preferibile lasciare asciugare i capelli all’aria, anche al sole, senza utilizzare l’asciugacapelli.

In inverno questo può diventare complicato per via delle temperature rigide e, per questo motivo, si dovrà utilizzare il phon.

Se non si hanno capelli tendenti al crespo si potrà, poi, provare ad asciugare i capelli a testa in giù per dare più volume.

Arrivando adesso alla soluzione legata all’acqua minerale sarà un rimedio molto semplice da utilizzare una volta terminato il lavaggio.

Prendere dell’acqua minerale e inserirla in uno spruzzino, bisognerà spruzzare l’acqua sui capelli lavati senza esagerare.

Massaggiare i capelli partendo dalle punte salendo verso la radice e il cuoio capelluto. In seguito asciugare normalmente i capelli.

Ecco perché sembra pazzesco ma basterebbe questo rimedio naturale della nonna per capelli idratati e voluminosi in pochi minuti.