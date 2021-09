“Come se nevicasse d’estate” è un’espressione che indica incredulità, smarrimento, sorpresa. Certo, perché nel nostro emisfero terrestre d’estate è rarissimo che nevichi. Tranne in alcune aree montuose, la neve d’estate si scioglie, per far spazio a verdi praterie.

Tuttavia, ci sono alcune zone del Piemonte meridionale che sono interessate da un affascinante quanto unico fenomeno. Parliamo delle città e delle cittadine situate nella bassa parte della valle del Tanaro. Essenzialmente, parliamo della zona che va da Alba ad Asti, territorio che attraversa le Langhe, il Roero e ben due provincie italiane.

Il fenomeno appare verso la fine di agosto e gli inizi di settembre e dai locali viene chiamato “neve estiva”. Tuttavia, sembra neve ma è un’invasione di insetti su una strada italiana a settembre. Vediamo di che si tratta.

Cosa sono gli efemerotteri

Dalle sponde del Tanaro, infatti, proprio in questa stagione sgusciano le uova degli efemerotteri (o effimere), insetti terrestri tipici di alcuni corsi d’acqua. In particolare, si concentrano sotto i ponti e hanno la caratteristica di deporre le uova proprio nell’acqua. La loro crescita è molto lenta: ci mettono anche due anni per la prima muta e gli esperti dicono che sono possibili ben 27 mute per esemplare.

Presto o tardi, però, la metamorfosi arriva e si trasformano in insetti che le persone scambiano facilmente per falene. La loro vita da insetti è molto breve e per questa ragione cercano di trovare subito un partner per riprodursi. Sono dunque attirati dalle luci dei lampioni presenti sui ponti del Tanaro per potersi accoppiare in volo.

Sembra neve ma è un’invasione di insetti su una strada italiana a settembre

Il problema è che questo fenomeno interessa milioni di esemplari che si compattano sui lampioni e nelle vicinanze, creando delle immense nuvole bianche. Tuttavia, le loro vite da insetti sono molto brevi e dopo aver volato per un po’ attorno ai lampioni cadono. La loro forza viene meno e così la strada comincia a trasformarsi in un enorme tappeto bianco.

Questo fenomeno è davvero insolito e può addirittura essere pericoloso. Non tanto per la tenuta della strada, per fortuna si tratta di un fenomeno che interessa pochissimi giorni all’anno. Il problema è lo stupore dei passanti o i finestrini degli automobilisti. Se aperti, potrebbero conoscere un’invasione di questi insetti all’interno dell’autoveicolo con conseguenze nefaste. Attenzione, dunque, a passare sui ponti del Tanaro in questa stagione senza sapere questa cosa.

