Non esiste qualcuno a cui non piaccia la musica. Fra le tante canzoni, i cantanti e i generi musicali certamente la musica riempie i cuori di tanta gente. Forse meno si sa degli effetti della musica sul cibo e sulla salute. Eppure sembra inverosimile ma ascoltare musica ha degli effetti incredibili anche sulla linea.

Quando si perde la cognizione del tempo

Ci lasciamo a volte trasportare dalla musica, tanto da perdere anche la cognizione del tempo. Capita nella discoteca quando i ritmi travolgono o in una sala da concerto quando si resta estasiati dalle sinfonie.

Se ci si sente un po’ giù, basta ascoltare musica per tornare in forma e ritrovare la giusta carica. La musica crea atmosfera per una dichiarazione d’amore e anticamente si usava la cosiddetta serenata sotto la casa della propria amata.

La musica è utilizzata anche nei supermercati per orientare gli acquisti della gente. Se si ascolta una musica lenta allora le persone girano fra gli scaffali meno velocemente e restano più tempo nel supermercato. Al contrario quando i reparti si affollano e c’è bisogno di accelerare le vendite, si diffonde una musica più veloce.

Sembra inverosimile ma ascoltare musica ha degli effetti incredibili anche sulla linea

La musica è fatta di vibrazioni e secondo alcune discipline orientali anche il nostro corpo è sensibile a tali vibrazioni. Anzi sembra che la musica oltre agli uomini influenzi pure gli animali e le piante. Alcune musiche fanno crescere bene le piante e altre sembra migliorino la produzione del latte nelle stalle.

Secondo una ricerca dell’Università di Oxford la musica influenza anche il gusto dei cibi. In modo particolare il sapore amaro e quello dolce si possono avvertire più o meno intensi se si ascoltano determinati suoni. Se si sta ascoltando una musica fatta di suoni alti e allo stesso tempo si prende un caffè, allora il suo sapore sembrerà più dolce. Al contrario se i suoni fossero bassi, il caffè sembrerà più amaro.

Queste variazioni di sapore se ben abbinate a determinati brani di musica potrebbero anche rivelarsi terapeutici. Se c’è bisogno di diminuire gli zuccheri, allora basta ascoltare musica a suoni alti, e lo zucchero diventa più dolce di quello che effettivamente è. Potrebbe rivelarsi un’idea per dimagrire ascoltando musica senza privarsi apparentemente del gusto a cui si è abituati.

