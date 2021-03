Accumulare una cifra considerevole è il sogno di tutti. Magari arrivare al livello di Warren Buffet che è diventato uno degli uomini più ricchi del modo, sarebbe il top. Ma alle volte ci si può anche accontentare di cifre più ridotte, come per esempio 100.000 euro. Accumulare questa cifra in un arco di tempo non troppo lungo, magari 25 anni, può sembrare un obiettivo difficile. Ma con una strategia di risparmio intelligente è alla portata di tutti. Sembra incredibile quanto basti risparmiare poco ogni mese per accumulare 100.000 euro in 25 anni. Scopriamo quanto nelle righe seguenti.

Cosa ci suggerisce l’aritmetica

Perché volere accumulare 100.000 euro? Per esempio per l’acquisto di una casa, dell’auto dei sogni, per un viaggio attorno al mondo. O semplicemente per integrare la pensione e vivere serenamente la terza età. Per capire quanto occorre risparmiare, partiamo dalla pura aritmetica. Accumulare 100.000 euro in 25 anni significa accantonare 4.000 euro all’anno, che per 25 anni danno esattamente 100.000 euro. Il risparmio mensile sarebbe 333,3 euro. La cifra non è irrilevante. Ma adesso sappiamo che 333,3 euro al mese lasciati su un conto corrente, tra 25 anni saranno diventati circa 100.000 euro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma se facessimo come Warren Buffet ed investissimo i nostri risparmi, la cifra potrebbe essere minore? Scopriamolo. Immaginiamo di investire una cifra “X” sui mercati azionari, magari attraverso un ETF. Su ProiezionidiBorsa potete trovare molti articoli al riguardo, per esempio questo.

Sembra incredibile quanto basti risparmiare poco ogni mese per accumulare 100.000 euro in 25 anni

Tornando all’investimento sui mercati azionari, la statistica dice che negli ultimi 20 l’investimento sull’indice mondiale azionario MSCI World, avrebbe reso poco meno del 5% all’anno. Quello sull’indice azionario maggiore statunitense, l’S&P 500, più del 9% all’anno. Assumiamo una ipotesi prudente e realistica, che il rendimento nei prossimi 25 anni possa essere mediamente del 4,5% all’anno.

Data questa ipotesi di rendimento, qual è la cifra X che dovremmo investire per avere 100.000 euro tra 25 anni? Ebbene, investendo 182 euro al mese per 25 anni ad un tasso annuo del 4,5%, si otterrebbero poco più di 100.000 euro. Grazie alla magia dell’interesse composto, se si investe il risparmio senza lasciarlo sul conto corrente, invece di 333 euro ne serviranno solo 182. Con 6 euro al giorno, investiti ogni mese, in 25 anni si otterranno 100.000 euro.