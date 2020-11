A volte su internet si leggono dei rimedi casalinghi tanto bizzarri quanto curiosi. Infatti, alcune notizie potrebbero sembrare a chiunque completamente folli. E questa non è da meno. Allo stesso tempo, però, si tratta di una soluzione casalinga che stanno adottando diverse persone. E dunque, potrebbe funzionare! Noi del Team di ProiezionidiBorsa vogliamo riportarla, per onor di cronaca e perché potrebbe davvero essere un rimedio utile. Perciò, sembra incredibile, ma usare un asciugacapelli su una banana può avere questo strepitoso risultato.

Banana troppo matura? Forse questa è la soluzione giusta

Dunque, si sa quanto spesso i rimedi casalinghi siano efficaci. Infatti, a volte esistono delle soluzioni che non si conoscono ma che possono far risparmiare tempo e denaro. E con quella che stiamo presentando, si potrebbe evitare di buttare del cibo e di sprecare tempo per andare al supermercato. Infatti, questo rimedio consiglia di usare un phon per recuperare una banana troppo matura, che chiunque invece getterebbe via. Infatti, pare che utilizzare questo elettrodomestico sull’alimento nero possa permettere di recuperarlo. Sembra incredibile, ma usare un asciugacapelli su una banana può avere questo strepitoso risultato. Basta sapere come fare.

Ecco come realizzare questo rimedio casalingo

In primis, si dovrà mettere la banana troppo matura in una bustina di plastica. All’interno di quest’ultima, andranno messi anche un paio di pugni di riso crudo. La busta dovrà avere la chiusura ermetica, in modo tale da non far passare alcun filo d’aria. Dopo circa un’ora, tempo in cui il riso avrà assorbito tutta l’umidità contenuta nella banana, si potrà rimuovere il frutto. E adesso entra in gioco l’asciugacapelli. Infatti, bisognerà usare il phon su questo alimento per circa mezzo minuto. Secondo questa soluzione, la banana tornerà al suo colore naturale.

Questo rimedio non ha alcuna tesi scientifica a dimostrarne l’efficacia. Si tratta di alcuni rimedi che vengono fatti a casa. Ma, se tante persone lo stanno provando, perché non tentare? Potrebbe davvero funzionare!

Approfondimento

