Quando cuciniamo ci troviamo di fronte ad alcuni problemi da risolvere. Se siamo abbastanza esperti e se abbiamo già preparato tante volte la pietanza che stiamo preparando, seguiremo dei passaggi senza nemmeno pensarci troppo. Tuttavia, può capitare una piccola disattenzione che può riguardare il tempo di cottura, la temperatura o la quantità degli ingredienti che aggiungiamo.

A volte ci sono errori che possiamo risolvere facilmente e altre volte rischiamo, invece, di dover buttare tutto. In particolare, se sbagliamo con la quantità di sale, il rischio di dover rifare tutto è alto.

La mancanza di sale in un piatto si sente ma si sente ancor di più l’eccesso. Ci sono, però, alcuni modi per rimediare a questa disattenzione.

Sembra incredibile ma una fetta di patata cruda risolve in cucina tutti i nostri errori con il sale

Il caso più tipico è quello dell’acqua per la pasta. Siamo abituati alla quantità giusta che riempie delicatamente una parte della mano ma a volte ne prendiamo di più.

Ce ne accorgiamo quasi subito, quando vediamo che nella pentola c’è troppo sale. Vediamo che sul fondo della pentola resta un troppo spesso strato di sale che ci rovinerà irrimediabilmente la pasta. Tuttavia, c’è una soluzione che è alla portata di mano di tutti.

Prendiamo una patata, magari una che abbiamo già incominciato a usare per altre preparazioni e tagliamone una fetta. La sbucciamo e la laviamo e poi la inseriamo nell’acqua di cottura. Più sale c’è più fette dovremmo inserire, dato che le patate riescono ad assorbire tutto il sale in eccesso.

Dunque, sembra incredibile ma una fetta di patata cruda può diventare davvero utile in questi casi.

Le altre soluzioni

Se non abbiamo a disposizione una patata, possiamo usare altri ingredienti per risolvere tutto.

Infatti, il pane raffermo che non abbiamo ancora grattugiato può rivelarsi utilissimo. Aggiungiamolo nell’acqua della pasta che è troppo salata o in una qualsiasi preparazione in cui abbiamo messo troppo sale. Lo assorbirà quasi tutto e ci permetterà di non dover rifare tutto.

Altrimenti, se abbiamo aggiunto troppo sale in un sugo o in una qualsiasi altra preparazione non troppo liquida, possiamo aggiungere della panna da cucina. Naturalmente questa aggiunta non possiamo farla nell’acqua della pasta per ovvie ragioni ma in un sugo o in un arrosto sì.

