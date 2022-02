Il sogno di ogni massaia è quella di avere un detersivo capace di pulire ogni cosa e superficie. Il che non solo è una questione pratica, ma anche e soprattutto economica. Paghi uno e usi 10, verrebbe da dire, se pensiamo a quante cose si potrebbero fare con un semplice sapone per i piatti.

Non solo, insomma, il lavaggio di fondi, piatti piani, bicchieri e zuppiere, ma molto di più e con poche gocce dello stesso prodotto. Sembra incredibile ma sono almeno 10 gli usi alternativi che il nostro sapone ci permette di fare, evitandoci di comprare tanti prodotti specifici. E il nostro portafoglio non potrà che ringraziare.

Basta una piccola accortezza per poter sfruttare al massimo il prodotto

Pensiamo, ad esempio, alle erbacce che crescono nell’orto o nel nostro giardino. Ebbene, con 2 cucchiaini di sapone per i piatti, mischiati a 400 ml di aceto bianco, 2 cucchiai di succo di limone, 30 ml di gin, diluendo tutto con acqua, otterremo una bella miscela che potrebbe essere efficace come diserbante. Invece, spazzole, pettini e ogni accessorio per i capelli, immersi, una volta ogni 30 giorni, in una catinella d’acqua calda con poche gocce di detersivo, tornerebbero come nuovi.

Il detersivo per piatti sarebbe utile anche per eliminare le macchie formatosi con il sudore. Basterebbero poche gocce sulla parte interessata, per qualche minuto, prima di metterle in lavatrice. Stessa cosa si potrebbe fare per macchie di unto difficili da eliminare. Versiamo qualche goccia, trattiamo con un massaggio la parte sporca, lasciamo riposare per 30 minuti e poi laviamo. Banalmente, si possono fare anche le bolle di sapone per i nostri bambini.

Sembra incredibile ma sono almeno 10 gli usi alternativi del sapone per i piatti che non conosciamo e che si possono fare risparmiando molti soldi

E che dire di quel fastidioso odore di pesce che fatica a scomparire? Basterebbe mettere a bagno le stoviglie con un bicchiere di aceto bianco e qualche goccia del nostro sapone per raggiungere lo scopo. Qualcuno, lo userebbe anche per lavare ori e gioielli di famiglia. Acqua calda, detersivo e uno spazzolino, purché morbido, potrebbero fare al caso vostro per ridar loro splendore.

L’unto sulle piastrelle potrebbe essere vinto da un mix composto da limone, detersivo e bicarbonato. Ciò che si ottiene va messo sulle superfici e poi lavato con acqua fredda. Anche i pensili da cucina sporchi potrebbero tornare più puliti con due cucchiai di detersivo sciolti in mezzo litro di acqua tiepida. Poi va passato il preparato con un panno. Infine, decima alternativa, è per la pulizia del forno. Come? Versando, in 350 ml di acqua, un cucchiaio del nostro sapone per i piatti e 10 gocce di olio essenziale. Spruzziamo e puliamo il nostro forno. Val la pena ribadire che sono tutti rimedi della nonna e, come tali, devono essere presi.