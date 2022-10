Lord Byron poeta, letterato e patriota inglese del 1800 diceva sempre che “i cani possiedono i pregi dell’uomo ma senza averne i difetti”. Chi ama e conosce questi meravigliosi compagni della nostra vita sa bene quanto corrisponda al vero questa frase. Così come sono pronti a donarci affetto e fedeltà, semplicemente in cambio di qualche carezza e di una ciotola di cibo. Hanno commosso tutta Italia quelle storie di anziani deceduti durante il Covid e vegliati fedelmente dei propri amici, finiti poi in adozione. Oggi però ci occuperemo di uno studio molto recente che rivelerebbe un’altra intuizione di questi splendidi compagni, che avrebbe davvero dell’incredibile.

Un odorato davvero incredibile

Sappiamo bene quanto l’odorato dei nostri cani sia particolarmente sviluppato, in alcune razze davvero sopraffino. Sono sempre di più gli studi internazionali che concordano nella tesi che il cane sentirebbe la presenza di alcune malattie del nostro corpo. Vuoi perché emaniamo degli odori particolari, vuoi perché loro sono dotati di un odorato così fine, sta di fatto che non ci sarebbe da stupirsi. Ma secondo un recente studio britannico i nostri amici a quattro zampe sarebbero in grado di riconoscere se siamo veramente sotto stress. Perlomeno questo è quanto avrebbero prodotto una serie di esperimenti dei veterinari e degli scienziati britannici. Quindi, sembra incredibile ma se siamo sotto stress il nostro cane lo capisce così con il suo semplice odorato.

L’uomo produrrebbe un tipo di sudore diverso per ogni occasione

In sostanza secondo questo team di studiosi, noi umani saremmo in grado di produrre una diversa acidità di sudore in base agli avvenimenti. Addirittura, ci sarebbero delle ipotesi riguardo allo stress mentale, differente da quello fisico. E secondo questo studio, i cani sarebbero in grado di riconoscere proprio questa differenza. Merito del loro odorato fine, ma anche della nostra diversa sudorazione.

Sembra incredibile ma se siamo sotto stress allora sarebbe bene possedere un cane

Verrebbe quindi da concludere in maniera logica che se siamo dei soggetti facilmente stressabili, sarebbe opportuno adottare un cane. Ricordiamo infatti che la scienza ricorderebbe l’importanza della PET Therapy non solo per i bambini, ma anche per gli anziani. Il piacere di avere un compagno fedele, soprattutto se stiamo da soli e magari i figli grandi se ne sono andati a stare lontani. Il cane non comporta solo degli obblighi organizzativi, ma ci impone anche delle salutari passeggiate e delle uscite per mantenerci in forma. Ricordandoci però sempre di non fare proprio alcuni errori quando usciamo in passeggiata.