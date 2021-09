A volte i nostri animali domestici hanno degli atteggiamenti che ci sembrano particolarmente buffi. Per questo motivo spesso quando fanno così noi siamo colti da un attimo di tenerezza e li riprendiamo, salvando i video sul telefonino. A volte però questi modi di fare, che ci sembrano così simpatici, nascondono un malessere di fondo che può sfociare in problemi più seri. Infatti sembra incredibile, ma se il nostro animale domestico si comporta così significa che sta soffrendo. Vediamo insieme nello specifico a quali avvisaglie dobbiamo stare attenti.

Il primo è forse uno dei comportamenti che più ci fanno sorridere, soprattutto quando si tratta dei nostri compagni felini. Stiamo parlando di un costante vocalizzo, in questo caso di un eccessivo miagolio. Tutti gli amanti degli animali infatti sanno che esistono delle razze più “chiacchierone” di altre, ma se un gatto emette questo suono in continuazione è sicuramente sintomo di qualcosa che non va.

Lo stesso vale per i cani se abbaiano troppo e, soprattutto, se lo fanno in una maniera non inerente al contesto in cui si trovano. Infatti questo è il modo in cui cercano di comunicarci un loro stato d’animo negativo oppure proprio un problema fisico che non abbiamo notato. Bisogna prestare attenzione poi a quando ansimano senza nessun tipo di motivo. Ad esempio, se questo avviene quando l’animale non è sottoposto ad uno sforzo fisico. Se continua a respirare affannosamente anche quando è a riposo vuol dire che l’affaticamento è dovuto ad un altro genere di problema, spesso di natura fisica.

Una abitudine che deve allarmare se portata all’estremo

L’ultimo segnale è forse quello che dà meno nell’occhio proprio per la sua apparente normalità. Parliamo del caso in cui i nostri amici a quattro zampe si lecchino troppo spesso. Questo può significare ad esempio che soffrono di ansia. Questa ripetizione ossessiva sarebbe dunque un gesto per cercare di rassicurarsi. Oppure può anche essere un indicatore di dolore. Continuare a leccarsi in un solo punto può evidenziare un problema in quell’area. Se si notano questi tre spie è necessario rivolgersi subito al proprio veterinario di fiducia per verificare lo stato di salute dell’animale. Se invece si trattasse di un problema di natura psicologica ci si può anche rivolgere ad un addestratore per capire come comportarsi.

