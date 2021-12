Molti di noi quando pensano a Milano sicuramente avranno in mente alcuni cognomi ben specifici. Questi, per una questione culturale o storica, sembrerebbero essere, di primo impatto, i più diffusi. Alcuni classici sono ad esempio Brambilla o Colombo. Eppure, forse, prima di dare la risposta dovremmo fare uno sforzo in più.

Ad esempio, dovremmo ragionare sulle comunità provenienti da altri Paesi che, per vastità numerica, potrebbero sovvertire queste classifiche. Questo è tanto più vero per alcune comunità, che per tradizione hanno un numero ristretto di cognomi. E che dunque possono presentare concentrazioni maggiori dello stesso cognome. Questi indizi forse potrebbero farci cambiare idea. Sembra incredibile ma sarebbe questo il cognome più diffuso a Milano e non si tratta di Rossi o Brambilla, anche tra signore.

La sorpresa dall’anagrafe comunale

È l’ufficio stampa del servizio Anagrafe del Comune di Milano ad aver diffuso il dato. Se per il 2021 non è ancora disponibile, per l’anno 2020 sono stati comunicati i cognomi più diffusi a Milano. E sul primo gradino del podio ci sarebbe il cognome Hu. Tra gli uomini sarebbero 2.452, mentre 2.210 tra le signore. Per la prima volta anche quest’ultimo dato vedrebbe il sorpasso su tutti gli altri cognomi. Al secondo e al terzo posto, in entrambi i casi si posizionano i signori Rossi e Colombo. Sembra impensabile per chi ragiona con criteri classici. Ma la comunità cinese a Milano è molto numerosa, oltre che dinamica. Il dato in questione fa riferimento a quanti hanno scelto il capoluogo lombardo come luogo di residenza.

Non si fa dunque riferimento al possesso della cittadinanza, singola o doppia che sia. Inoltre il dato non ha un valore in sé stesso. Il fatto che ci siano molte comunità rappresenta un fattore di ricchezza e di varietà per una città così aperta e dinamica. Sicuramente, però, la presentazione di questi dati fornisce una fotocopia dei nostri tempi. Quello che sessant’anni fa sarebbe stato impensabile, oggi diventa un fatto evidente.

D'altronde, le persone e le famiglie si spostano per il Mondo nel corso delle epoche. Sono in molti quelli che compiono ricerche tramite documenti per risalire alle proprie origini. Altri si mettono in contatto tramite alcune piattaforme sociali per allacciare contatti con parenti lontani. Alla base di tutta questa curiosità c'è forse la consapevolezza che l'uomo cerca sempre nuove prospettive in cui sentirsi realizzato.