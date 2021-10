Era il lontano 2008 quando per la prima volta in Italia fece il suo ingresso sullo schermo una serie TV per teenagers. Fortuna, però, volle che non solo tra gli adolescenti ma soprattutto tra gli adulti la serie riscosse un enorme successo. Tanto che, essendo prima disponibile solo tramite pagamento su Mediaset Premium, i produttori decisero di inserirla tra le programmazioni gratuite del canale Italia 1.

Dal 2009 al 2014 questa serie ci ha tenuto compagnia, ha allietato le nostre giornate e ci ha fatto divertire. È una sensazione spiacevole quando finisce una serie TV. Ci siamo affezionati ai personaggi e alla trama, abbiamo fatto congetture e, nel caso di questa serie, abbiamo fatto tanto gossip.

Abbiamo capito di quale si tratta? Di “Gossip Girl“, naturalmente. La serie TV sulle “vite scandalose dell’élite di Manhattan”, come sosteneva proprio “lei”. La serie TV è composta da 6 stagioni con episodi variabili a seconda della stagione e tratta della vita di giovani ricchi americani dell’Upper East Side.

Come non dimenticare la storia d’amore tormentata di Chuck e Blair, del timido e pungente Dan e dell’intraprendenza di Serena van der Woodsen? Ma per gli appassionati che ancora hanno nel cuore “Gossip Girl” c’è una bellissima notizia. L’ultimo episodio terminava con la frase “Non vi libererete mai di me” e aveva ragione perché sembra incredibile ma ritorna una delle serie TV più amate e più belle e dove vederla.

Il Reboot di Gossip Girl

Il 27 ottobre 2021 su Sky Serie, all’interno del pacchetto di Sky TV e in streaming su Now, andrà in onda la prima puntata della prima stagione del reboot di “Gossip Girl”. La storia è ambientata nella stessa cittadina e nella stessa scuola della serie precedente, ma le storie dei ragazzi e gli intrecci sono differenti.

Infatti ci saranno nuovi personaggi a farci compagnia, poiché ambientata alcuni anni dopo, ma il punto di vista di Gossip Girl è sempre dietro l’angolo. Infatti questa nuova serie rappresenta una sorta di parallelismo con quella originale poiché vi è una continuità nella storia. Tanto che i personaggi precedenti potrebbero ritornare come guest star.

Il reboot, dunque, è una sorta di Gossip Girl 2.0 in cui verranno trattati temi importanti come la diversità e l’inclusione, ma ci sarà anche tanta leggerezza data dall’incisione dei social network e della moda soprattutto. Addio ai cerchietti e agli abiti chic di Blair, in questa serie la moda cambia riflettendo le tendenze vere dei giorni nostri.

Tra una settimana, quindi, tutti sintonizzati su Sky e Now per vedere questa nuova versione di “Gossip Girl”. Chissà se i nuovi protagonisti riusciranno a scavalcare Dan, Serena, Chuck, Blair e Nate e a far breccia nel nostro cuore.