Non è facile da credere ma forse le nostre nonne avevano ragione a dire che un po’ di grasso fa sempre bene. L’importante è che il grasso sia quello giusto. La conferma di questa credenza popolare arriva dalla scienza. Un recentissimo studio americano ha scoperto le proprietà del grasso beige, uno dei tre presenti nell’organismo, per prevenire alcune patologie molto gravi. Sembra incredibile ma questo grasso protegge il cuore e riduce il rischio di demenza. Vediamo perché e quali sono i benefici per l’organismo.

I 3 tipi di grasso presenti nell’organismo

Il nostro corpo contiene ben tre tipi diversi di tessuto adiposo. Il primo, e più diffuso, è il grasso bianco. Le cellule che lo compongono sono gli adipociti bianchi e funzionano come un vero e proprio “magazzino” di energia per l’organismo. Sono loro a determinare il peso e la struttura fisica del corpo e quando il numero diventa eccessivo causano problemi di sovrappeso e obesità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il grasso bruno, invece, è meno presente e ha il compito di mantenere costante la temperatura del corpo. Gli adipociti bruni si trovano nella zona del collo e con l’età tendono a ridursi di numero. É per questo motivo che da adulti siamo più sensibili al freddo e agli sbalzi di temperatura.

La scienza ha scoperto recentemente anche un terzo tipo di grasso, quello beige. Lo possiamo trovare all’interno del grasso bianco e ha una funzione fondamentale: quello di smaltire i grassi accumulati con i cibi. Il merito è tutto di un ormone collegato al tessuto muscolare, l’irisina che trasforma il grasso bianco in grasso beige. Ma non è questo l’unico beneficio che può portare alla nostra salute.

Sembra incredibile ma questo grasso protegge il cuore e riduce il rischio di demenza

Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato altre due incredibili proprietà del grasso beige. La prima è il suo effetto protettivo sulle cellule del cuore. Secondo uno studio pubblicato su Nature chi ha una percentuale maggiore di grasso beige ha minori possibilità di incappare in diabete e colesterolo alto. E soprattutto di contrarre malattie alle arterie e scompensi cardiaci.

La seconda proprietà è l’effetto di protezione del grasso beige sulle cellule cerebrali. A scoprirlo un gruppo di ricercatori dell’Università di Augusta. Secondo il recentissimo studio il grasso beige scatena una reazione antinfiammatoria sulle cellule del sistema nervoso e sulle meningi. E di conseguenza riduce il rischio di demenza. Una ricerca ancora in fase sperimentale ma che lascia ben sperare in futuro per curare anche malattie neuro-degenerative come Alzheimer e Parkinson.

Approfondimento

Ecco come riconoscere i segnali che ci dicono che siamo a rischio demenza