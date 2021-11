Sembra incredibile ma questo frutto che alcuni portano sulle tavole durante il Natale potrebbe contrastare l’ipertensione

Con l’arrivo imminente di dicembre molti di noi fanno programmi per le feste natalizie e pensano a cosa porteranno in tavola per sorprendere gli ospiti.

È importante però non dimenticarsi di mantenere un’alimentazione corretta il più possibile, cercando di portare in tavola alimenti gustosi ma allo stesso tempo salutari.

Questo perché un’alimentazione scorretta può essere spesso causa di diverse patologie, come ad esempio la pressione alta.

È importante diagnosticare questa patologia il prima possibile in quanto potrebbe portare anche conseguenze serie, come per esempio l’ictus.

È fondamentale quindi correggere il proprio stile di vita, per esempio per controllare la pressione potrebbe esserci d’aiuto questo ingrediente spesso sottovalutato.

Generalmente sulla tavolata di Natale non manca un capiente cesto di frutta di vari tipi, dai più classici a quelli più esotici.

Per sorprendere i nostri ospiti molti di noi optano per frutti insoliti che spesso hanno un gusto delizioso ma che sono poco conosciuti dalle nostre parti.

Tra questi frutti, il più gettonato durante le feste è la guava, che viene proposta accanto alla solita frutta per stupire i commensali.

Questo frutto delizioso contiene 423 mg di vitamina C che sono preziose per il nostro organismo ma anche vitamine del gruppo B e A.

Inoltre, questo frutto poco calorico (20 calorie per 100 grammi) contiene anche diversi minerali come il ferro, sodio e potassio.

La guava, secondo gli esperti, sarebbe un ottimo alleato in caso di ipertensione, basterebbe consumarne circa 500 grammi quotidianamente per un periodo tra uno e tre mesi.

Naturalmente, consigliamo sempre di consultare il proprio medico di base prima di adottare abitudini alimentari di questo genere.

La guava è molto apprezzata per il suo sapore molto gradevole, che ci ricorda vagamente la mela cotogna e la pera.

Per chi ama la pera, potrebbe essere utile sapere che basterà cuocerla in questo modo per ottenere un gusto incredibile da questo frutto.

Nonostante si possa mangiare anche la sua buccia, la guava si consuma generalmente tagliandola a metà per gustarne la polpa direttamente con il cucchiaino.

Sembra incredibile ma questo frutto che alcuni portano sulle tavole durante il Natale potrebbe contrastare l’ipertensione e sorprenderà tutti con il suo gusto incredibile.

Questo frutto ultimamente viene coltivato anche in Sicilia e, grazie al suo gusto, viene utilizzato anche dalle pasticcerie come ingrediente naturale.

Infatti, sotto le feste di Natale è diventato uno dei protagonisti principali per riempire panettoni e pandori, ma anche per preparare gelati durante l’anno.

