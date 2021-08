Sul tradimento ognuno ha la propria esperienza, visione e giudizio. Secondo fonti autorevoli, l’Italia è uno dei paesi in cui si tradisce di più al mondo. E, a dispetto di ciò che si può pensare, anche le donne italiane tradiscono molto. Certo, come ricordavamo prima ognuno di noi da un peso morale diverso alla questione. In alcuni casi dopo il tradimento le coppie si lasciano, altre rompono il matrimonio e altre ancora invece accettano. Il dialogo dovrebbe essere il sale di ogni buona relazione, e non dovrebbe mai essere difficile parlarsi. Ad ogni modo, Noi di ProiezionidiBorsa ci asteniamo categoricamente dal giudicare i tradimenti e desideriamo solo consigliare una scelta. Infatti, sembra incredibile ma questo è il modo più facile per scoprire un tradimento.

I segnali che si lasciano, dappertutto

Quando le persone sentono la necessità di tradire, in primo luogo tradiscono sé stessi. Non vogliamo essere né metaforici né psicologi con questa espressione. Vogliamo proprio sottolineare come le persone in realtà non riescono davvero a tradire facilmente. Di solito, chi tradisce lascia volontariamente o involontariamente qualche debole segnale. E, il più delle volte, questi segnali non sono nemmeno così deboli. Non vogliamo fare riferimento al classico segno di rossetto sul colletto della camicia. Parliamo di tecnologia, di dimenticanze e di parole.

Sembra incredibile ma questo è il modo più facile per scoprire un tradimento

Nei nostri cellulari e nei nostri computer riusciamo a mettere quasi tutta la nostra vita. Da quando esistono i social network poi, la situazione si è ulteriormente aggravata. Con le varie applicazioni di messaggistica istantanea è infatti facile nascondere delle conversazioni. Se abbiamo la coscienza sporca, il punto centrale sta proprio di non dimenticarsi di lasciare il cellulare in una stanza incustodita. Oppure, non ricordarsi di cancellare tutti i messaggi che possono destare alcuni sospetti.

La prova più evidente

Oltre a questi piccoli accorgimenti, c’è però un fatto che accomuna tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno tradito. Si tratta di un’abitudine che a prima vista può sembrare quasi innocua, ma che nasconde un pensiero studiato a tavolino. Parliamo proprio di come si dispone il cellulare sul tavolo. Se notiamo che il nostro partner lo mette con lo schermo rivolto all’ingiù, ebbene possiamo cominciare a sospettare. Infatti, in questo modo le notifiche dei nuovi messaggi non illuminano la stanza e le altre persone non riescono a vederle. Ecco perché chi tradisce ha questa perfida abitudine.