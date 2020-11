Per quanto possa sembrare scontato è necessario dire quanto la salute, sia mentale che fisica, in una persona sia fondamentale. Essere felici o, meglio, sereni, caratterizza la nostra vita in positivo più di qualsiasi altra cosa. La differenza tra serenità e felicita si esprime nel fatto che se quest’ultima è momentanea e breve, la prima può essere duratura e molto più stabile.

Vivere una vita serena dovrebbe essere l’obiettivo di tutti. Ovviamente, non è sempre così facile. Ma la determinazione di ognuno di noi dovrebbe sempre puntare affinché ciò avvenga.

L’importanza della terapia

La depressione, o uno stato depressivo, è caratterizzata da una forte demotivazione nei confronti della vita. Le cause possono essere molteplici. E si tratta di un disturbo molto serio che non deve assolutamente essere sottovalutato. Il consiglio più utile, ovviamente, è quello di rivolgersi a uno specialista.

Parlare con qualcuno, infatti, è il primo passo per ammettere di stare male. E, quindi, il primo passo per guarire. I benefici di seguire una terapia sono veramente tanti. E, nonostante si possa essere diffidenti a riguardo, tentar non nuoce.

Oltre, dunque, al consultare un medico, e assumere le medicine che vengono prescritte, vi sono alcuni metodi che possono aiutare nella lotta a questo disturbo. Infatti, sembra incredibile ma questi alimenti aiutano a combattere la depressione.

La serotonina e l’omega 3

Esistono dei cibi che, grazie alle loro proprietà, riescono ad accrescere la produzione della serotonina, ovvero l’ormone della felicità.

Il più famoso tra tutti è sicuramente il frutto del cacao. È stato dimostrato, infatti, come i derivanti del cacao, cioccolato incluso, abbiano un impatto sul benessere fisico e mentale di un individuo. Esistono, inoltre, altre importanti proprietà.

Anche il basso indice glicemico, infatti, condizionerebbe in meglio lo stato depressivo. E, dunque, qualsiasi farina integrale agirebbe in questa strada.

Infine, anche un alimento come il salmone potrebbe essere di aiuto. Questo tipo di pesce è ricco di grassi omega 3. Questi ultimi, se carenti nel corpo umano, possono provocare dei sintomi di depressione.

Ecco, dunque, perchè sembra incredibile ma questi alimenti aiutano a combattere la depressione.