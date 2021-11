Con il trascorrere degli anni la memoria comincia a perdere colpi e si cominciano a dimenticare alcune cose. La dimenticanza ad ogni modo è un disturbo comune tra le persone più anziane ma non è inevitabile. Il cervello infatti è in grado di produrre nuove cellule a qualsiasi età e per far in modo che non invecchi, è molto importante allenarlo. A tal proposito sono molto importanti lo stile di vita, le abitudini e le attività.

A volte la causa dei vuoti di memoria potrebbe essere la depressione che può rendere difficoltosa la concentrazione e far sentire più stanchi. Pertanto, per contrastare questi disturbi, si potrebbe cominciare innanzitutto con uno stile di vita più attivo, mangiare frutta, verdura e inserire antiossidanti e omega 3. A tal proposito è questo il pesce più digeribile e magro perfetto per anziani e bambini. Tuttavia sembra incredibile ma quest’estratto potrebbe essere un elisir di giovinezza contro i disturbi della memoria e circolazione. Si tratta dell’estratto di Ginkgo Biloba spesso utilizzato per curare i disturbi cognitivi. Nonché per le condizioni associate alla riduzione del flusso di sangue al cervello, che potrebbero causare acufeni, difficoltà di concentrazione e disturbi dell’umore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile ma quest’estratto potrebbe essere un elisir di giovinezza contro i disturbi di memoria e circolazione

Il Ginkgo Biloba è una pianta appartenente alla famiglia Ginkgoaceae ed è un albero antichissimo risalente a circa 250 milioni di anni fa. Per tale motivo si considera un fossile vivente. Per la sua bellezza viene anche utilizzata coma pianta ornamentale per giardini e viali. Mentre si coltiva industrialmente per l’utilizzo come medicinale delle sue foglie. In realtà questa pianta è nota per le sue proprietà medicinali fin dall’antichità in quanto ricca di sostanze antinfiammatorie e antiossidanti. Le evidenze scientifiche, secondo quanto riporta Humanitas, suggeriscono che l’estratto delle sue foglie potrebbe essere efficace per contrastare l’ansia e disturbi cognitivi in caso di demenza. Inoltre, questo estratto si utilizza spesso anche per contrastare i disturbi della circolazione come i dolori alle gambe.

Il Ginkgo biloba si può assumere per via orale sotto forma di estratto di foglie. Nelle giornate fredde d’autunno si può assumere anche come infuso caldo. Basterà versare la dose consigliata in una tazza d’acqua bollente e lasciare in infusione per 5-10 minuti. Successivamente, dopo averlo filtrato sarà pronto per essere bevuto. Per quanto riguarda le dosi e la durata di somministrazione, differiscono a seconda del sintomo che si vuol trattare. Si raccomanda pertanto di consultare il medico e informarlo di eventuali patologie e farmaci che si assumono. Se invece si soffre di dolori alle ossa, queste tisane potrebbero essere un toccasana per sfiammare le articolazioni e calmare i dolori.

Approfondimento

Stop a vuoti di memoria con questo potente infuso antiossidante contro demenza e Alzheimer