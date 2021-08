L’estate è fatta per il caldo. Ma non sempre le sue temperature torride sono sopportabili. L’afa riesce ad entrare nelle case e non lascia tregua. A volte tutte le accortezze per combatterla sono inutili e usare il condizionatore 24 ore al giorno ci fa spendere un sacco di soldi. Allora perché non trovare una soluzione diversa, più facile ed economica?

Le piante sono un grande alleato contro l’umidità e le alte temperature. Infatti agiscono assorbendo il calore e quindi regalando fresco nell’ambiente in cui si trovano. Che siano alberi piantati a terra o piante in vaso, sono una soluzione incredibilmente efficace. E sembra incredibile ma queste 3 piante bellissime assorbono calore e rinfrescano naturalmente l’ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La prima si chiama palma Areca. Questa pianta è capace di assorbire sostanze tossiche presenti nell’aria, e aiuta anche a migliorare l’aria di casa. Tutte le particelle nocive presenti nell’aria vengono eliminate attraverso la respirazione della pianta. L’Areca ha bisogno di tanta luce e di un luogo arieggiato per funzionare. Però è importante che venga annaffiata con acqua poco calcarea. Inoltre, l’Areca non ama i ristagni di acqua. Per questa ragione è bene innaffiarla spruzzando l’acqua sulle foglie.

Sembra incredibile ma queste 3 piante bellissime assorbono calore e rinfrescano naturalmente l’ambiente

Un’altra amica dell’aria pulita e fresca è la sansevieria. Questa pianta semplicissima da curare ha una caratteristica simpatica. È conosciuta come lingua di suocera per la forma delle sue foglie. Queste sono verde scuro in centro e gialle ai lati. La sansevieria agisce depurando l’aria dagli agenti nocivi e aumentando l’ossigeno. Così migliora l’umidità presente nell’aria e combatte il caldo.

L’ultima pianta è molto conosciuta. È l’edera. Molti hanno in casa o in giardino questa pianta ma non conoscono le sue grandi capacità protettive. L’edera è una barriera naturale contro i raggi del sole di cui trattiene il calore. Inoltre rende l’aria molto fresca, specialmente se piantata a mezz’ombra. Questa pianta non ha bisogno di molte cure, per questo è perfetta per chi ha poco tempo. L’unica accortezza è che il terreno deve essere ben drenato per evitare il ristagno di acqua. L’edera andrà innaffiata solo in fase di crescita. Successivamente basterà l’acqua piovana per sostenerla.

Approfondimento

Le piante e i rimedi che ci aiutano a purificare l’aria e combattere l’inquinamento