Nei millenni, gli esseri umani hanno allevato i lupi per moltissimi scopi diversi, trasformandoli in centinaia di razze di cani. Da quelle da difesa a quelle da compagnia o da pastore, quelle adatte alle foreste, al deserto, alla montagna e persino alla caccia in acqua.

È ragionevole dunque pensare che i nostri cani siano ormai geneticamente distanti dal loro progenitore lupesco. Ma in realtà non è così. Molti dei cambiamenti operati nei millenni sono in realtà superficiali, ma il codice genetico del lupo è ancora presente nei nostri animali da compagnia. Persino il più morbido maltese o il golden retriver più giocherellone, è in realtà ancora un lupo sotto la pelle.

Ma c’è un cane che è più lupo di tutti, ed è assolutamente insospettabile. Vediamo quale.

Sembra incredibile ma questa razza mini da compagnia è il cane più simile al lupo

Ma di quale cane stiamo parlando? Sembra incredibile, ma si tratta del simpaticissimo Pechinese. Il Pechinese è una delle razze più antiche del mondo, ed è un cane esclusivamente da compagnia. Ma questo morbido batuffolo ha una storia nobile alle spalle. Il Pechinese, infatti, è da millenni compagno della famiglia reale cinese. Accompagna gli imperatori da innumerevoli generazioni, e proprio questa sua storia poco mutata lo rende il cane più simile al lupo. Sembra incredibile, ma questa razza mini da compagnia è il cane più simile al lupo, vediamo perché.

È cambiato pochissimo nei millenni, e il suo DNA è molto antico

Il Pechinese ha avuto una storia piuttosto ‘monotona’ rispetto ad altre razze di cani. Ma proprio questa sua storia gli ha permesso di conservare il suo DNA ancestrale. Rispetto ad altre razze, che nei millenni sono cambiate molto, il Pechinese è rimasto uguale a sé stesso per tantissimo tempo. A questo ha contribuito il fatto che soltanto i membri della casa reale potevano possedere un Pechinese, e quindi la riproduzione di questi cani era strettamente controllata.

Ci sono antiche leggende sulla sua origine

Il Pechinese assomiglia a un piccolo leone, e infatti le leggende sulla sua origine spesso coinvolgono il re della savana. Una leggenda vuole che il Pechinese sia nato quando un leone si innamorò di una piccola scimmietta. Un’altra versione del mito vuole il Pechinese nato dall’incrocio tra un leone e una farfalla. Insomma, un batuffolo adorabile.

Se vogliamo adottare un Pechinese, ricordiamoci che il suo folto mantello ha bisogno di molte cure. Ma il Pechinese saprà donarci sicuramente momenti di gioia, è anche una delle razze di piccola taglia dal carattere più dolce. Ecco un approfondimento: le tre razze di piccola taglia dal carattere più dolce e mansueto.