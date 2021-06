Non bisogna mai fare di tutta l’erba un fascio ma è consuetudine affermare che ci sono delle differenze sostanziali tra uomini e donne. Si dice che se la camera della donna è sempre splendente, la stessa cosa non si può dire di quella di un uomo. Stesso discorso per quanto riguarda l’auto. Se infatti l’auto di un uomo è sempre impeccabile, la stessa cosa non si può dire di quella di una donna.

Ma sono dicerie popolari, per cui questo articolo sarà utile sia per gli uomini che per le donne. Anche se, si sa, per l’uomo la macchina è sul podio della classifica. Vediamo dunque come pulire la macchina, focalizzandoci però sugli pneumatici.

Sembra incredibile ma questa famosa bibita è ideale per pulire le gomme dell’auto e renderle splendenti

La Coca-Cola è la bevanda più conosciuta in tutto il mondo e questo grazie al suo sapore e alla sua azione “digestiva”. Fu inventata nel lontano 1886 come cura per il mal di testa e successivamente come bibita analcolica nei fast-food. In Italia la Coca-Cola fu presentata nei primi del ‘900 ed ebbe un enorme successo che ancora oggi continua.

Nonostante la Coca-Cola sia conosciuta come bevanda rinfrescante, può essere utilizzata anche per altro.

Sembra, infatti, che sempre più persone stanno iniziando ad adoperare la Coca-Cola per le pulizie delle gomme dell’auto. Bastano una bottiglia di Coca-Cola e un pennello di medie dimensioni per pulire affondo le gomme. Lasciamo agire per qualche minuto e poi risciacquiamo o passiamo un panno umido. La bibita infatti donerà quell’effetto bagnato e quella lucidatura “naturale” alle gomme come se fossero nuove. Ma può servire anche come rimedio per scrostare gli escrementi degli uccelli. Ecco perché sembra incredibile ma questa famosa bibita è ideale per pulire le gomme dell’auto e renderle splendenti e sempre nuove.

