Scegliere di ospitare in casa un cane o un gatto è una decisione importantissima. Cambierà senza dubbio non solo le dinamiche dentro casa, ma anche, e soprattutto, la nostra visione della vita. Nella stragrande maggioranza dei casi, in maniera positiva.

Già dopo poche settimane dall’arrivo dell’animale, infatti, notiamo come si sviluppa un affetto incredibile. Questo porta a farci mille domande che riguardano i comportamenti e i pensieri del nostro nuovo amico a quattro zampe. Parliamo di dubbi che vanno dal chiedersi cosa sogna mentre dorme al domandarsi come ci percepisce ai suoi occhi. A tal proposito, infatti, sembra incredibile ma ecco cosa guardano i gatti quando vedono il padrone.

La sua visione

I padroni di cani sanno bene come, nonostante non si possa comunicare attraverso le parole, con fido si crea comunque una sintonia imprescindibile. Proprio questo legame molto intenso ci porta a chiederci come il cane ci percepisca, oltre ovviamente a come ci veda. Infatti, non tutti ci pensano ma i nostri amici a quattro zampe differiscono da noi umani anche per quanto riguarda la percezione dei cinque sensi. In particolar modo della vista.

Sembra incredibile ma quasi nessuno sa che i cani non possono vedere questo comunissimo colore

Per molti sarà una sorpresa, ma la vista del cane non è paragonabile a quella di un umano. Condividendo tutte le esperienze insieme a noi, potrà sembrare strano pensare che non vede allo stesso nostro modo. Eppure è proprio così. Cerchiamo dunque di capire cosa fido riesce a vedere e cosa, al contrario, non può. Infatti, sembra incredibile ma quasi nessuno sa che i cani non possono vedere questo comunissimo colore. Parliamo del rosso.

Effettivamente, per molti sarà una sorpresa ma il nostro amico a quattro zampe ha il senso della vista meno sviluppato del nostro. Vede dunque la vita attraverso meno colori. Certamente ha la possibilità di distinguere altri colori oltre al bianco e al nero, ma non allo stesso nostro modo.

Difatti, se ha la possibilità di distinguere il giallo dal bianco e il bianco dal blu, non sa come identificare il rosso. Lo confonde con l’arancione e altre sfumature simili. Dunque, la prossima volta che vogliamo regalargli qualcosa per via del colore di quell’oggetto, ricordiamoci di questo dettaglio. In quanto fido potrebbe non rendersi minimamente conto della differenza rispetto ad altri oggetti simili ma di colori differenti.