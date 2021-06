Tutti noi in estate tendiamo a indossare indumenti più leggeri e soprattutto prediligiamo tessuti non sintetici.

Meglio, quindi, tessuti naturali come cotone, lino e seta ma anche la lana. Anzi, con il caldo è meglio indossare la lana!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molti di noi non sanno che la lana è costituita anche da cheratina e scaglie. La cheratina è parte integrante anche dei nostri capelli, ad esempio.

Analizzando diverse fibre al microscopio si può notare che il filo di un tessuto sintetico è un filo “longilineo” e dritto.

Se analizziamo un filo di cotone, notiamo che assomiglia molto ad una spirale, visivamente può ricordare la spirale del DNA. Mentre un filo di lana al microscopio è quasi simile ad un capello con scaglie semisovrapposte l’una sull’altra proprio come le cuticole dei capelli. Anche la lana infatti ha le cosiddette cuticole.

Sembra incredibile ma quando fa caldo è meglio indossare la lana

Abbiamo fatto questa breve digressione sulle fibre per arrivare ora al dunque. Un tessuto è molto isolante se riesce a trattenere fra le sue fibre molta aria. È poco isolante se ne trattiene poca. Il tessuto sintetico composto da fibre lisce non trattiene neanche un po’ di aria.

La lana è una fibra molto isolante per la gran quantità di aria che trattiene. Non è un caso che venga utilizzata anche come termoisolante edile.

Isola dal freddo ma soprattutto dal caldo! I popoli beduini viaggiando nel deserto si ricoprono proprio di lana.

Quando il caldo è intenso è preferibile la lana, anche per un altro motivo: il sudore.

Gli esperti di tessuti sanno che la lana assorbe il vapore acqueo, ossia il sudore del nostro corpo, restituendolo all’ambiente esterno senza farci sentire bagnati.

Il cotone, invece, è idrofilo proprio come la bambagia che compriamo al supermercato. Questo significa che appena sudiamo il cotone diventa fradicio.

I tessuti tecnici dei corridori e degli atleti infatti non sono mai realizzati in cotone!

Ecco perché sembra incredibile ma quando fa caldo è meglio indossare la lana!

Per approfondire: qui troveremo qualche consiglio su come lavare al meglio la lana