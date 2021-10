I 60 anni sono una delle età più delicate in assoluto. Sono gli anni in cui dobbiamo fare particolare attenzione all’alimentazione, alle abitudini di vita e alla forma fisica. Non soltanto per una questione estetica. Ma anche per prevenire eventuali problemi di salute. Per nostra fortuna esistono metodi di allenamento adatti a questa età, che possono aiutarci in maniera davvero decisiva. Ad esempio sembra incredibile ma potremo avere braccia toniche anche a 60 anni con questi semplicissimi esercizi. Le braccia sono una delle parti del corpo più sottovalutate e in cui si accumula più facilmente il grasso. Meglio iniziare a lavorarci fin da subito.

Sembra incredibile ma potremo avere braccia toniche anche a 60 anni con questi semplicissimi esercizi

Prima di parlare degli esercizi per tonificare e snellire le braccia è obbligatoria una premessa. Mai iniziare un allenamento senza il supporto e i consigli di un personal trainer qualificato. Sarà lui a indicarci la tabella di marcia giusta e i metodi più adatti al nostro fisico. Solo così potremo evitare di farci male.

Una volta ottenuto il consenso possiamo provare con questi semplicissimi esercizi. Il primo andrà a intervenire sui tricipiti, una delle parti che perde più facilmente il tono muscolare. Mettiamoci in ginocchio davanti a un tavolo o a una sedia robusta e appoggiamo le mani al bordo. Le braccia devono essere distese. Da qui proviamo a piegarle avvicinando il corpo alla sedia. Ripetiamo l’esercizio per 20 volte.

Per tonificare le spalle dobbiamo invece prendere due pesi da 1 kg. Se non li abbiamo a disposizione possiamo sostituirli con due comunissime bottiglie d’acqua. Mettiamoci in piedi con le gambe leggermente divaricate e con un peso per mano. Da qui proviamo ad alzare le braccia di lato fino ad arrivare al livello delle spalle. Manteniamo la posizione per 5 secondi e ritorniamo al punto di partenza. Due serie da 15 ripetizioni dovrebbero essere sufficienti.

Rinforzare gli avambracci e tonificare la muscolatura

Spesso li sottovalutiamo ma anche gli avambracci devono essere allenati. E possiamo farlo con un esercizio semplicissimo. Prendiamo di nuovo i nostri pesi e stendiamo le braccia lungo il corpo con i palmi in direzione opposta. Pieghiamo le braccia e portiamole all’altezza delle spalle. Ripetiamo il movimento per 15 volte.

Se invece vogliamo eliminare l’eventuale pelle flaccida e tonificare la muscolatura possiamo provare un esercizio dalla posizione distesa. Prendiamo un tappetino, distendiamoci a pancia in su e pieghiamo le ginocchia. Pieghiamo anche le braccia con i pesi in mano dietro la testa. Da qui proviamo a stenderli verso l’alto. Prima da un lato e poi dall’altro. Per iniziare proviamo con due serie da 15 ripetizioni.

