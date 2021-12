Quando incontriamo una nuova persona, cerchiamo sempre di capire chi abbiamo di fronte. Infatti, molti di noi non hanno una forte istintività e quindi devono basarsi su altri aspetti per capire se ci si può fidare. Partiamo con il dire che la fiducia è sicuramente un sentimento che si acquisisce con il tempo e le esperienze condivise. Ma certamente tutti noi abbiamo una prima impressione e, in base ad essa, tendiamo a sbilanciarmi un po’ di più o un po’ di meno. In questo caso, però, se vediamo che il nostro istinto vacilla in questo campo, potremmo provare a basarci su alcuni tratti per capire chi abbiamo di fronte a noi.

Sembra incredibile ma potremmo capire il carattere di una persona semplicemente guardando la forma delle sue sopracciglia

Diciamo che, in questo caso, dovremmo provare a basarci sul fisico, che è l’unico indicatore di cui disponiamo quando conosciamo qualcuno. Per esempio, potremmo osservare con cura le mani. E in questo nostro precedente articolo, avevamo parlato delle forme che possono indicare alcuni tratti specifici di una personalità. Oppure, potremmo provare a guardare i piedi nelle occasioni in cui ci è concesso, e in un nostro articolo avevamo indicato con precisione le linee guida da seguire in questo caso. Oggi continuiamo a studiare le parti del corpo. E forse sembra incredibile ma potremmo capire il carattere di una persona semplicemente guardando la forma delle sue sopracciglia.

Potrebbero svelare alcune caratteristiche così da darci un quadro iniziale basico ma utile

Probabilmente quasi nessuno osserva le sopracciglia della persona che ha di fronte. L’abitudine di osservare i lineamenti è molto antica. E ovviamente non stiamo parlando di una scienza esatta né tantomeno di dati oggettivi da prendere alla lettera. Sono piccoli spunti, che ci sono nella tradizione popolare e che sicuramente possono rendere la nostra giornata più leggera. Possono anche aiutarci davvero a essere più attenti ai particolari. Pensiamo ora alle sopracciglia. Se ne vediamo un paio incolte e poco curate, probabilmente ci troviamo davanti a uno spirito libero, a cui non piace legarsi troppo alla forma e che ha qualcosa ribelle dentro di sé.

Invece se vediamo delle sopracciglia alte, attenzione a quello che diciamo perché ci troviamo di fronte a qualcuno molto accorto ed empatico, che capterà ogni parola. Se abbiamo poi delle sopracciglia folte davanti a noi, allora stiamo parlando con una persona che ha carattere da vendere, che è sicura e determinata e che non ha paura di portare uno stile così evidente sul volto. Mentre le sopracciglia angolate indicano un animo creativo e sognatore.