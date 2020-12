Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco una tesi assolutamente rivoluzionaria: sembra incredibile ma potremmo accorgerci di avere il diabete alto quando siamo dal dentista. È quanto sostengono i ricercatori dell’Università di Birmingham, avallati dall’associazione paradontologi italiani. In pratica, potremmo accomodarci sulla famosa poltrona del dentista e, oltre alla carie, sentirci dire che abbiamo il diabete alto. Trattandosi di un tema molto delicato e specifico, lo affrontiamo in questo articolo con l’ausilio dei nostri Esperti di salute e benessere.

Rapporto stretto tra gengive e diabete

Gli studi e le ricerche che hanno permesso di indagare sulla stretta connessione tra gengiva e diabete, sono partiti da questa statistica. Un italiano su due soffre di infiammazioni gengivali. Un italiano su sette soffre addirittura di parodontite. Ossia quella infiammazione che dalle gengive si estende a tutta l’ossatura della bocca, protagonista addirittura della perdita dei denti. I ricercatori inglesi, poi imitati, da quelli italiani, hanno in effetti convenuto che i malati di parodontite sviluppano maggiormente, rispetto agli altri, la possibilità di avere il diabete. Dati alla mano: il 30% abbondante degli affetti da parodontite è anche diabetico.

Giornata nazionale della parodontite

L’occasione per affrontare un tema così importante è stata anche la recente giornata nazionale della parodontite. Qui, dentisti e specialisti ne hanno approfittato per sottolineare come dal grado di infiammazione delle gengive possano riconoscere un diabetico. A riprova di ciò, sempre lo studio dell’Università inglese di Birmingham che ha posto l’attenzione sugli strumenti in grado di fornire questa correlazione. Con il test della cosiddetta emoglobina glicata, è infatti possibile individuare il soggetto diabetico, comodamente dalla poltrona del dentista. Non per niente, questa analisi, fattibile in soli tre minuti, è stata ribattezzata: “test alla poltrona”. Sembra incredibile ma potremmo accorgerci di avere il diabete alto quando siamo dal dentista, riuscendo a prevenire velocemente eventuali danni al nostro organismo. Invitiamo all’approfondimento in materia dentistica, con la lettura dell’articolo sottostante.

